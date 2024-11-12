CHP, Esenyurt'ta Protesto Düzenledi - Son Dakika
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CHP, Esenyurt'ta Protesto Düzenledi

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'taki belediye başkanının uzaklaştırılmasını protesto etti.

12.11.2024 18:16
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CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını, Esenyurt Belediyesi önünde protesto etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ile Deniz Demir, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile CHP meclis üyeleri ve partililer, Esenyurt Belediyesinin önüne geldi.

Dinçer, burada yaptığı konuşmada, Esenyurt Belediyesine bugün genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri olarak girerek belediye personeliyle sohbet ettiklerini söyledi.

Esenyurt'ta halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin haklarının gasbedildiğini savunan Dinçer, "Onlar şunu kestiremediler, ancak 2 ya da 3 gün sesimizi çıkartırız sonra direnmeyi bırakırız, hayır o iş o kadar kolay değil. Biz Esenyurt halkının iradesini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partililer olarak mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini belirten Dinçer, "Hak yerini bulacak ve sonunda kazanan halkın iradesi olacak, kimseye gasbettirmeyeceğiz, bu hukuksuzca giden düzene hep birlikte dur diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Esenyurt Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Halit Yılmaz da bir konuşma yaptı.

Partililerin belediye önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Özgür Karabat, Ahmet Özer, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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