CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu: Yerel seçimlerde başarılı sonuçlar aldık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu: Yerel seçimlerde başarılı sonuçlar aldık

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu: Yerel seçimlerde başarılı sonuçlar aldık

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, partisinin yerel seçimlerde başarılı sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Reisoğlu, seçim döneminde iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, kazandıkları ilçelerde daha iyi çalışacaklarını ve halkın emrinde olacaklarını söyledi.

25.04.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, yerel seçimlerde partisinin başarılı sonuçlar aldığını söyledi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Reisoğlu, seçim döneminde Gaziantep'te CHP yönetimi olarak iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Seçimde kazandıkları ilçelerde daha iyi çalışacaklarını belirten Reisoğlu, şunları kaydetti:

"Her yöneticimiz imkanlar dahilinde iyi bir seçim kampanyası yürüttü. Şehitkamil Belediyesi'ni ciddi bir farkla aldık. 30 yıldır alamadığımız Nizip Belediyesi'ni aldık. Bu sonuçlar bize rehavet vermeyecek. Biz, halkın emrinde olacağız, işimizi yapacağız, siyaset yapacağız. Kendi ilçelerimizde belediye olarak trafiğin çözülmesine katkı vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nde önerge vereceğiz ve çözüm getireceğiz."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu: Yerel seçimlerde başarılı sonuçlar aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:22 Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu: Yerel seçimlerde başarılı sonuçlar aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement