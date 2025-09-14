CHP Gençlik Kolları'ndan Büyük Ankara Mitingi Öncesi Yürüyüş - Son Dakika
CHP Gençlik Kolları'ndan Büyük Ankara Mitingi Öncesi Yürüyüş

14.09.2025 16:19
CHP Gençlik Kolları, 'Vesayete karşı, demokrasi için!' sloganıyla Güvenpark'tan Tandoğan Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşacak.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları, "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenecek "Büyük Ankara" mitingi öncesi Güvenpark'tan Tandoğan Meydanı'na, "Kayyuma karşı omuz omuza", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları eşliğinde yürüdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 17.00'de Tandoğan Meydanı'nda (Anadolu Meydanı) "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenecek "Büyük Ankara" mitinginde yurttaşlara seslenecek.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, miting öncesi Güvenpark'ta bir araya geldi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, PM üyesi Berkay Gezgin ve çok sayıda gencin katıldığı yürüyüşte, "Vesayet değil siyaset", "Eğitimle yüksel, devrimle özgürleş", CHP'li tutuklu belediye başkanlarının resimlerinin olduğu, "Yok öyle umutları yitirip savrulmak. Unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak" ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in resimlerinin olduğu "yaşamak direnmektir" yazılı pankartlar açıldı.

Güvenpark'tan Tandoğan Meydanı'na yapılan yürüyüşte, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak hukuk adalet", "İsyan devrim özgürlük", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi, "Diplomasız Erdoğan" "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları atıldı.

CHP Gençlik Kolları'nın yürüyüşüne Halkın Kurtuluş Partisi, DİSK Genel İş Sendikası da destek verdi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.