CHP'li genç kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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CHP'li genç kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

29.06.2026 18:41  Güncelleme: 19:06
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CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık (22), trafik kazasında yaşamını yitirdi. Eyüpsultan'da düzenlenen cenaze törenine partililer ve vatandaşlar katıldı, Balçık Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

(İSTANBUL) Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık, Eyüpsultan'da düzenlenen törenden sonra Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Bir trafik kazası nedeniyle 22 yaşında yaşama veda eden CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık için ikindi namazının ardından Eyüpsultan Hacı Halit Keleş Camii'nde cenaze namazı kalandı. Buradaki törene CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi, CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Balçık ailesinin yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Suzan Rüya Balçık, camideki cenaze töreninin ardından Sakızağacı Şehitliği'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'li genç kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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