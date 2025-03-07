CHP Genel Başkan Yardımcıları Silivri'de Projeleri Değerlendirdi

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, ilçede yürütülen projeler ve belediye çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Balcıoğlu, CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Coşkun Çetintaş'ı makamında ağırladı.

Zuiyarette, Silivri'de hayata geçirilen belediye projeleri, ilçenin altyapı ve ulaşım çalışmaları ile bölgenin geleceğine yönelik planlamalar ele alındı. Fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, yerel yönetimlerin koordineli çalışmasının önemi vurgulandı.

Bora Balcıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partimizin değerli Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu ile İBB Meclis Üyemiz Coşkun Çetintaş'ı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Silivri'nin gelişimi ve projelerimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Hemşehrilerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.