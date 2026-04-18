CHP'li Aytekin: "400 Bin Üyemizi Cezaevine Atsalar Dahi Kalan 1 Milyon 600 Bin Üyemizle İktidar Yürüyüşünü Durduramayacaklar"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Ataşehir Belediye Başkanı seçilen değerli kardeşim Onursal Adıgüzel, bir gece operasyonuyla evinde gözaltına alınmıştır. Bugünkü iktidar sahipleri şunu bilsinler ki CHP'nin Türkiye'de 2 milyon üyesi, 2 milyon neferi var. Türkiye'deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 400 bin. 400 bin yoldaşımızı, üyemizi, kardeşimizi cezaevine atsalar dahi dışarıda kalan 1 milyon 600 bin üyemizle iktidar yürüyüşünü durduramayacaklar" dedi.

CHP Derince İlçe Başkanlığı tarafından Yenikent Kültür Merkezi'nde üye katılım töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler ile Harun Özgür Yıldızlı da katıldı.

Aytekin, törende yaptığı konuşmada karanlık günlerden geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aslında her şey 4-5 Kasım 2023 günü başladı. CHP, hem Türk siyasi tarihinde bir ilke hem de kendisinin 102 yıldır tarihinde bir ilke imza atarak demokratik yolla, yöntemle, üyenin, delegenin iradesiyle kendi değişimini gerçekleştirmiş ve cesur, kararlı, genç lider önderliğinde yeni bir kadro seçmiştir. Ardından 5 ay sonra yapılan ilk seçimde, yerel seçimde parti, 47 yıllık tarihinde bir ilke daha imza atmış ve yeniden Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. İşte o günden bu yana seçilen 412 CHP belediye başkanı, seçildiği kentte temeller attılar, açılışlar yaptılar, halka dokundular, belediye kaynaklarını halk için kullandılar. Düne kadar şafak operasyonları, bu geceden itibaren de gece operasyonlarına maruz kaldılar."

CHP, bu ülkede ilklerin partisi. Cumhurbaşkanı adayımızı öyle genel merkez katlarında 3-5 kişiyle değil, o günkü 1 milyon 600 bin üyemizin önüne sandık koyarak; milletimizin, seçmenimizin ölümüne de sandık koyarak 15,5 milyon insanın oyuyla cumhurbaşkanı adayımızı ilan etmiştik.

"Kuşatma devam ediyor"

CHP, yerel seçimde birinciliğini pekiştirdi. O günden bu yana da artırarak kalıcılaştırdı. İktidara koşan bir partiyi halk desteğini kaybeden iktidar partisi, elindeki yargı kolları dediğimiz, kendine bağlı bağımlı oluşturduğu yargı kollarıyla kuşatma altına aldı, almaya devam ediyor. Belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, partililerimiz, yol arkadaşlarımız suçsuz, günahsız yere aylardır cezaevinde yatıyorlar. Bu gece benim de gençlik kollarından bu yana tanıdığım arkadaşım, dostum, partimizin her kademesinde görev yapan ve son seçimde Ataşehirlilerin yüzde 56 oranla oyunu alarak Ataşehir Belediye Başkanı seçilen değerli kardeşim Onursal Adıgüzel, bir gece operasyonuyla evinde gözaltına alınmıştır. Bugünkü iktidar sahipleri şunu bilsinler ki CHP'nin Türkiye'de 2 milyon üyesi, 2 milyon neferi var. Türkiye'deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 400 bin. 400 bin yoldaşımızı, üyemizi, kardeşimizi cezaevine atsalar dahi dışarıda kalan 1 milyon 600 bin üyemizle iktidar yürüyüşünü durduramayacaklar. Bunu bilsinler.

"Ülkeyi seçim sandıklarında yeniden kurtaracağız"

Operasyon yaptıkları parti öyle dün dilekçeyle falan kurulmuş bir parti değil. Bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkeyi kuranlar, bu ülkeyi düşman çizmelerinin altından kurtaranlara, cumhuriyeti kuranlara, partimizi kuranlara hepimizin bir borcu var, seçmenimize, üyemize. Üyemizden genel başkanımıza kadar her birimiz geceyi gündüze katacağız. Sandık sandık, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il örgütleneceğiz. Atalarımızın, kurucularımızın, kurtarıcımızın savaş meydanlarında kurtardığı bu ülkeyi bizler seçim meydanlarında, seçim sandıklarında yeniden kurtaracağız. Bunun sözünü veriyoruz. CHP'nin bugün Türkiye'deki 192 bin sandığın 147 bininde sandık sorumlusu başladı, seçim gününe kadar çalışıyor, çalışacak. Kocaeli'de de bütün sandıklarda, özellikle ilçe başkanlarıma söylüyorum, ilçe başkanlarım sizin tek göreviniz var, her sandıkta bir asil, bir yedek üyeyi bugünden seçim gününe kadar o sandıkta oy kullanan seçmene dönük çalıştırmak.

Onlara bir talimat vereceksiniz. 'Biz bu milleti bu iktidar gibi bölmüyoruz, parçalamıyoruz, ayırmıyoruz. Bizim için millet birdir, tektir. Her seçmen başımızın üstünedir. Herkesin elini sıkıp, herkesle tanışıp herkesle konuşacaksınız. Herkese kendinizi tanıtacaksınız."