CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, çürümüş biberin \'olgun sebze\' olarak satılmasına tepki gösterdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, çürümeye yakın bir biberin "olgun sebze" etiketiyle satılmasına tepki göstererek, "Bu fotoğraf Ankara'nın en lüks semtlerinden birinde çekildi. Zincir marketlerden biri çürümeye yüz tutmuş, çöpe atılacak biberleri paketleyip 'olgun sebze' etiketiyle vatandaşa satıyor. Koltuklarında oturup, 'ekonomi şöyle iyi, böyle iyi' diyenlerin, vatandaşa çürük sebze yedirenlerin yüzleri bile kızarmıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara'nın Ayrancı semtinde bir markette satılan biberin "olgun sebze" etiketiyle satışına tepki gösterdi. Bulut, X hesabında market tezgahında bulunan biberin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Marketlerde 'Olgun sebze' dönemi başladı! 'Türkiye Yüzyılı' diye hayal satanların vatandaşımıza reva gördükleri hayat bu! Bu fotoğraf Ankara'nın en lüks semtlerinden birinde çekildi. Zincir marketlerden biri çürümeye yüz tutmuş, çöpe atılacak biberleri paketleyip 'olgun sebze' etiketiyle vatandaşa satıyor. Koltuklarında oturup, 'ekonomi şöyle iyi, böyle iyi' diyenlerin, vatandaşa çürük sebze yedirenlerin yüzleri bile kızarmıyor. Marketlerde 'Olgun sebze' dönemi başladı! 'Türkiye Yüzyılı' diye hayal satanların vatandaşımıza reva gördükleri hayat bu! Bu fotoğraf Ankara'nın en lüks semtlerinden birinde çekildi. Zincir marketlerden biri çürümeye yüz tutmuş, çöpe atılacak biberleri paketleyip 'olgun sebze' etiketiyle vatandaşa satıyor. Koltuklarında oturup, 'ekonomi şöyle iyi, böyle iyi' diyenlerin, vatandaşa çürük sebze yedirenlerin yüzleri bile kızarmıyor."