CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü için açıklama yaptı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada "Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye yolunda çalışmak; egemenliği milletten alıp Saray'a hapseden tek adam rejimine karşı, demokrasi için mücadele etmektir" dedi.

Burhanettin Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı. Bulut'un mesajı şöyle:

"Bağımsızlık mücadelemizi zaferle taçlandıran, kurtuluş ve kuruluşun başlangıcı 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zafer 'kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe' açılan aydınlık bir pencere; ulusumuzun bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancının kararlı bir yansımasıdır.

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos'ta işgale boyun eğmeyen o büyük ruh 'Ya istiklal ya ölüm" sloganıyla tarihe hiç silinmeyecek bir not düşmüştür.

102 yıl sonra bu destanın onurunu, gururunu ve sevincini bugün bir kez daha aynı heyecanla yüreğimizde hissediyoruz.

Cumhuriyet değerlerinin sistematik bir şekilde aşındırıldığı, Atatürk'ün unutturulmaya çalışıldığı bu iklimde bize düşen en büyük görev cumhuriyete, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak, onurlu mücadeleyi, gururla gelecek nesillere aktarmaktır.

Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye yolunda çalışmak; egemenliği milletten alıp Saray'a hapseden tek adam rejimine karşı, demokrasi için mücadele etmektir.

Büyük zaferin yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Atatürk'ü şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

İşgalden zafere, zaferden Cumhuriyete Ulu Önder Atatürk'ün aydınlık yolunda yürüyen herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."