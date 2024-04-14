CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin\'ten Kepez Belediye Başkanı tutuklamasına tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, " Soma'da, Ermenek'te maden ocakları katliamlarında, İliç'te siyasi sorumlular tutuklanmadı. Ancak Kepez'de belediye başkanı CHP'li diye tutuklama kararı verildi. ve Mesut Kocagöz, istifa etmesinin ardından 3 kez teleferik denetlenmesine rağmen, siyasi sebeplerle tutuklandı. Adında adalet olan parti hukuk garabetine imza attı" açıklamasını yaptı.

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, X hesabından yaptığı açıklamayla Kocagöz'ün tutukanmasına tepki gösterdi. Aytekin'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Hep söyledik, Türkiye'de iki TCK var: biri Türk Ceza Kanunu diğeri Türkiye Cumhuriyeti Karayolları. Bu ikisi birbiriyle ne kadar alakalıysa Adalet ve Kalkınmanın da AKP ile alakası o kadar. 50 bin insanımız depremde hayatını kaybetti. İmar affı çıkarıp binaları affeden, çürük kaçak yapıyı meşrulaştıran bir siyasi tutuklanmadı. Çadır satan Kızılaycılar tutuklanmadı. Çorlu tren katliamında, KYK asansörleri cinayetlerinde, Soma'da, Ermenek'te maden ocakları katliamlarında, İliç'te siyasi sorumlular tutuklanmadı. Ancak Kepez'de belediye başkanı CHP'Lİ diye tutuklama kararı verildi. ve Mesut Kocagöz, istifa etmesinin ardından 3 kez teleferik denetlenmesine rağmen, siyasi sebeplerle tutuklandı. Adında adalet olan parti hukuk garabetine imza attı."