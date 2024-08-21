CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, orman yangınlarındaki kayıpları giderme konusunda destek olacaklarını söyledi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, orman yangınlarındaki kayıpları giderme konusunda bütün güçleriyle destek olacaklarını söyledi.

Sancaklı Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşlarla muhtarlık binasında bir araya gelen Zeybek, onlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeybek, gazetecilere, yaptıkları tespitlere göre Yamanlar Dağı bölgesinde 3 bin 41 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Orman yangınlarına havadan müdahalenin önemli olduğunu aktaran Zeybek, " Türkiye'de engebeli ve kıraç topraklar üzerindeki orman yangınları daha başladığında uçak ve helikopter desteğiyle söndürülemediğinde bütün orman varlığı yanıyor. Buradan bir kez daha ben bir uyarı yapmak istiyorum. Bu topraklardaki ağaç varlığını korumak için helikopter ve uçak sayısını ne zaman arttıracaksınız." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin itfaiye memuru almak için İçişleri Bakanlığına yaptığı başvurularına cevap verilmediğini iddia eden Zeybek, bu talebe en kısa sürede onay verilmesini istedi.

Yangından etkilenen bölgelerde vatandaşların yanında olduklarını belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarındaki kayıpları giderme konusunda bütün gücümüzle destek olacağız. Burada özellikle meraların yanması dolayısıyla büyükşehir belediyemiz bir çalışma yapıyor. İlk ihtiyaç olan yem ve diğer ürünleri de bölgemize ulaştırmış. Ayrıca maddi kayba uğramış olan köylülerimiz ve vatandaşlarımızla ilgili her türlü hukuki desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum."

Zeybek'in Sancaklı Mahallesi'ndeki ziyaretine CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bazı milletvekilleri ile CHP İl Başkanı Şenol Arslanoğlu da eşlik etti.

Öte yandan Zeybek ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nu, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.