CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: "Demokrasi adına önemli bir adım atıyoruz" - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: "Demokrasi adına önemli bir adım atıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı ve Türkiye'nin hukuk sistemine dair eleştirilerde bulundu. Sandıkların önemi ve darbe girişimlerine karşı kararlılıklarını vurguladı.

23.03.2025 13:36  Güncelleme: 14:04
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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullanmasının ardından, "Biz demokrasi adına bir adım attığımızı değerlendirirken, şu anda Çağlayan'da Türkiye'nin hukuk sistemine kapkara bir leke sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bütün haklarını, eylemlerini, anayasanın bize sağladığı yasalar çerçevesinde kullanacak ancak bizim için bu sandıktan çıkan milyonlarca oy, bundan sonra çizeceğimiz yol haritamızın ışığı olacak" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Oy kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, şunları söyledi:

"Biz yola çıktığımızda, 23 Mart'ta üyelerimize sandık koyuyoruz ve en demokratik yollarla Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, kendi yetkisini 1,7 milyon üyesiyle paylaşacak diye çıktığımız yolda, bugün milyonlarca yurttaşımızla bu yolu yürüyoruz ve çığ gibi büyüyor. Biraz önce Çankaya, Yenimahalle İlçe Başkanlığı'ndan defalarca telefon aldım 'pusulalarımız bitti' diye. Sandıklarımız saat 08.00'de kurulacaktı, saat 07.00'de Gele Merkez'imizin telefonları çalmaya başladı, 'sandıkları bekliyoruz' diye. Üyelerimizin 4-5 katı kadar yurttaşımız sandıklarda bizimle birlikte dayanışma duygularını göstermek için gelip oy kullanıyorlar. Biraz önce gördünüz, çocuklar Ekrem amcalarına parmak izlerini gönderiyor, kimisi resim yapıp atıyor. 18 yaşın altındaki gençlerimiz ise mektup yazıp gönderiyor.

"Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz"

Bu, Türkiye demokrasisi için çok kıymetli olmakla birlikte, biz demokrasi adına bir adım attığımızı değerlendirirken, şu anda Çağlayan'da Türkiye'nin hukuk sistemine kapkara bir leke sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bütün haklarını, eylemlerini, anayasanın bize sağladığı yasalar çerçevesinde kullanacak ancak bizim için bu sandıktan çıkan milyonlarca oy, bundan sonra çizeceğimiz yol haritamızın ışığı olacak. Yurttaşlarımızla birlikte doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Ekrem Başkan bugün tutuklanır, Silivri'ye, bir başka cezaevine gider. Bu, bizim kararlılığımızdan asla ve asla geri adım attırmayacak. Bu ön seçim sandığını nasıl ve ne şekilde getireceksek bu yolda da yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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