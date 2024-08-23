CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde Usulsüzlük İddialarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde Usulsüzlük İddialarını Gündeme Getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü\'nde Usulsüzlük İddialarını Gündeme Getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sanatçı alımında usulsüzlük yapıldığı iddialarını dile getirdi. Atalar, özellikle dansçı kadrolarına alınan bazı adayların asgari boy ve yaş kriterlerine uymadığını belirtti. Ayrıca, iktidara yakın bir gazetenin genel yayın yönetmeninin eşi olan 49 yaşındaki bir kişinin, asgari boy kriterine uymamasına rağmen dansçı olarak kabul edildiği iddiası da gündeme geldi.

23.08.2024 16:40
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 500 sanatçı alımında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili "Özellikle dansçı kadrolarına alınan bazı adayların, sınavda belirtilen asgari boy ve yaş kriterlerine uymadığı tespit edilmiştir. İktidara yakın bir ulusal gazetenin genel yayın yönetmeninin 49 yaşındaki eşi, gerekli asgari boy kriterine uymamasına rağmen dansçı olarak kabul edilmiştir. Bu durum usulsüzlük iddialarını daha da güçlendirmektedir" dedi.

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen sanatçı alımına ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Atalar'ın açıklaması şöyle:

"Mart ve Nisan 2024'te Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından dansçı, koro sanatçısı gibi alanlarda 500 sanatçının alımı için yapılan mülakat sınavlarında ciddi usulsüzlükler yaşandığı iddia edilmektedir. Sınavı kazanan birçok aday, referanslı ve sınav kriterlerine uymayan kişilerden oluşuyor, referansı olmayan adaylar ise sınavı geçememektedir. Bu iddialar, sınavın adil ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmediği yönündeki kaygıları artırmaktadır. Sınav sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmamış, yalnızca e-Devlet üzerinden bireysel olarak adaylara bildirilmiştir. Kazananlar ise henüz işe başlatılmamış ve bu sürecin tamamlanması durumunda büyük haksızlıkların ortaya çıkabileceği endişesi duyulmaktadır.

"İktidara yakın bir ulusal gazetenin genel yayın yönetmeninin eşi, gerekli asgari boy kriterine uymamasına rağmen dansçı olarak kabul edilmiştir"

Özellikle dansçı kadrolarına alınan bazı adayların, sınavda belirtilen asgari boy ve yaş kriterlerine uymadığı tespit edilmiştir. İktidara yakın bir ulusal gazetenin genel yayın yönetmeninin 49 yaşındaki eşi, gerekli asgari boy kriterine uymamasına rağmen dansçı olarak kabul edilmiştir. Bu durum usulsüzlük iddialarını daha da güçlendirmektedir. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğündeki üst düzey yöneticilerin akrabalarının Genel Müdürlük kadrolarında istihdam edilmesi ve çocuklar için düzenlenen kurslar kapsamında velilerden usulsüz bir şekilde para toplanması gibi iddialar ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Bu durum, kurum içindeki liyakatsizlik ve kayırmacılığın boyutunu gözler önüne sermektedir.

"Durumun bakanlık tarafından acilen ele alınması ve kamuoyunun vicdanının rahatlatılması elzemdir"

Bu iddialar, sınavı kazanamayan adaylar ve mağdur veliler tarafından Bakanlık makamına iletilmiş durumdadır. Bazı adaylar sınavın iptali için dava açmış, bakanlık ise sınav sonuçlarını açıklamış olmasından dolayı bu aşamada sınavı iptal edemediğini veya kazanan adayları işe başlatamadığını ifade etmiştir. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ndeki bu durumun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acilen ele alınması ve gerekli incelemelerin yapılarak kamuoyunun vicdanının rahatlatılması elzemdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde Usulsüzlük İddialarını Gündeme Getirdi - Son Dakika

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