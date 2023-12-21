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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Sayıştay'ın pasifize edildiğini söyledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Sayıştay'ın pasifize edildiğini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sayıştay'ın pasifize edildiğini ve AKP'li belediyelerin ayrıcalıklı olduğunu belirtti. Karabat, Sayıştay'ın görevini yerine getirmekte zorlandığını ve muhalefet belediyelerine neden denetim yapılmadığını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Sayıştay\'ın pasifize edildiğini söyledi
21.12.2023 - 16:32,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda; "Pasifize edilmiş bir Sayıştay ile karşı karşıyayız… Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kayıp 67 bin 828 konutunun nerede olduğunun peşine düştü mü Sayıştay? İletişim Başkanlığı'ndan bir Anonim Şirket olan Anadolu Ajansı'na 1 milyar TL'yi hangi işler için aktardınız? Spor Toto'nun milyarlarca liralık kaynağı var, belediyelere milyarlarca liralık iş yapıyor; ama nedense hep AKP'li belediyelere yapıyor. Muhalefet belediyelerine neden yok diye bu Sayıştay hiç sordu mu?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda; Sayıştay'ın bütçesi üzerinde konuştu. Karabat, şunları söyledi:

"Bugün size, AKP'nin kendi teşkilatı haline getirdiği bir kurumdan söz edeceğim, Sayıştay'dan. Artık 'Sayıştak' diyebileceğimiz bir kurumdan söz edeceğim. Sayıştay'ın logosunda adalet terazisi var. Yok edilen adalet terazisinin yerine konulan ampul logosundan bahsedeceğim.

Sayıştay, kurumların yaptığı harcamaları TBMM adına denetler ve raporlar. Eğer suç duyurusunda bulunulması gereken bir unsur varsa da bunlar ile ilgili gereken işlemleri yapar. Sözüm Sayıştay'ın denetçilerinden daha çok burada olan Sayıştay'ın yöneticilerine… Sözüm rapor bükücü, rapor kırpıcı Sayıştay yöneticilerine… Kendi işlerine geldiği şekilde denetçilerin raporlarını kırpan Sayıştay yöneticilerine.

Pasifize edilmiş bir Sayıştay ile karşı karşıyayız. Görevinin gereğini yapmakta zorlana Sayıştay denetçileri ile karşı karşıyayız. Hemen size örnekleri tek tek anlatayım.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kayıp 67 bin 828 konutunun nerede olduğunun peşine düştü mü Sayıştay? İletişim Başkanlığı'ndan bir Anonim Şirket olan Anadolu Ajansı'na 1 milyar TL'yi hangi işler için aktardınız? Anadolu Ajansı'nı propaganda başkanlığı gibi kullanmak için mi, bu paraları aktardınız? Spor Toto'nun milyarlarca liralık kaynağı var, belediyelere milyarlarca liralık iş yapıyor; ama nedense hem AKP'li belediyelere yapıyor. Muhalefet belediyelerine neden yok diye bu Sayıştay hiç sordu mu? Yine kanuna göre Sayıştay'a belge ibraz etmemek suç. Meşhur TÜİK'in yöneticileri neden Sayıştay'a belge vermedi? MİT yöneticileri neden Sayıştay'a belge vermedi? 9 Eylül Üniversitesi'nin rektörü Sayıştay'ı neden içeri sokmadı ve siz bunu yapanlara karşı bir suç duyurusunda bulundunuz mu, bulunmadınız mı?

Kredi Yurtlar Kurumu raporlarında, bazı binaların kiralandığı, bu binaların ağırlıklı olarak AKP yöneticilerine ait olduğunu raporladınız mı? Siz intihar eden öğrencilerden, barınamayan öğrencilerden; kendinizi sorumlu sayıyor musunuz?

Her defasında soruyorum: Varlık Fonu denetleniyor diyorsunuz. Bağımsız şirketlerin sınırlı olumlu görüş bildirdiğini biliyor musunuz? Ne demek? Görüş bildirmekten kaçınmak, bize yeteri kadar bilgi belge ulaşmadı demek. Varlık Fonu'nu kimden kaçırıyorsunuz? Vahit Kiler'in Safir Holding'ine kamu bankaları tarafından aktarılan kaynaklardan, milyonlarca lira zarardan bahsettik, yapılan tek iş bunu ifade eden milletvekillerine dava açmak oldu. Peki Sayıştay siz ne yaptınız, bu kamu zararı karşısında?

Sayıştay muhalefeti zorluyor, AKP'li ve iktidar belediyelerini kolluyor. Bunu da rapor kırparak, rapor bükücü bir başkan sayesinde yapıyor. Yerine getirilmeyen bulgular diye bir şey var. Amasra'da var… Takip etmemişsiniz o elim kaza olmuş. AFAD'da var, takip etmemişsiniz ve depreme hazırlıksız yakalanmışsınız. Bunlarla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulunmamışsınız. Kayyum belediyelerine hiç uğramayan bir Sayıştay ile karşı karşıyayız."

Kaynak: ANKA
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