CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal ve Taşova Belediye Başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural ile Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabat, Turhal Belediyesini ziyaretinde Mehmet Erdem Ural'ı tebrik etti.

Yerel seçimlerde önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Karabat, "Biz bir zafer kazandık diye düşünmüyoruz. Bizim kazanmamızı başkasının mağduriyeti olarak düşünmüyoruz. Başkasının hezimeti olarak düşünmüyoruz. Neticede bu demokratik bir yarış, vatandaş tercihte bulundu. Bize bir sorumluluk verildi, bize Turhal'ı emanet etti, İstanbul'u emanet etti, Ankara'yı emanet etti. Bunları bir emanet olarak düşünüyoruz." dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Turhal Belediye Başkanı Ural ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık maaşını burs olarak vereceğini açıkladı.

Karabat, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp'e de hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, tebriklerini iletti.

Taşova Belediyesini ziyaretinde Karabat'a, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP İl Başkanı İlker Küp ve parti yönetimi eşlik etti.