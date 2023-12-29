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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Yerel Seçimlerde Beka Tartışması Kendilerinin Sorunu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Yerel Seçimlerde Beka Tartışması Kendilerinin Sorunu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat'ta yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin bir yerel seçim olduğunu hatırlatarak, belediyelerinin başarılı olduğunu görenlerin karşısına aday çıkartmakta zorlanan ve nasıl yapacaklarına karar veremeyenlerin yerel seçimleri başka bir havaya sokma gayretinde olduklarını belirtti. Karabat, beka tartışmasını tekrar dile getireceklerini ancak beka problemi kendilerinin olduğunu ifade etti. Ayrıca, vicdanı kör olanlardan ve vatandaş sevgisi azalanlardan ders almayacaklarını, seçimde karşılarına çıkacaklarsa çok ders vereceklerini söyledi. Karabat, İstanbul'u ve büyükşehirleri kazanacaklarını ve 2028'de Cumhurbaşkanlığı seçimini beraber kazanacaklarını vurguladı.

29.12.2023 - 19:37,
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Haber: GÜLARA SUBAŞI/ Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat'ta; "31 Mart seçimleri bir yerel seçim. Bunu hatırlatmakta fayda var. Kendi belediyelerinin başarısız olduğunu görenler, bizim belediyelerimizin başarılı olduğunu görenler; onların karşısına aday çıkartmakta zorlananlar ve kendi arasında nasıl yapacaklarına karar veremeyenler bugün yerel seçimleri başka bir havaya sokma gayretindeler. Bir beka tartışmasını tekrar dile getireceklerdir. Ama beka problemi bence kendileridir. Bize beka diye tanıttıkları şey; kendi şirketlerinin devamı, kendi şirketlerinin, kendi çocuklarının bekasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Tokat İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Karabat, özetle şunları söyledi:

"Sosyal belediyeciliği yeniden hatırlattık. İstanbul başta olmak üzere burslar yeniden verilmeye başlandı, yurtlar yapıldı, kent lokantaları yapıldı. Kent meydanlarında artışlar oldu. Bunları kent tarihi ile bütünleşik hale getirdik. Yeşil alanları vatandaşla buluşturmaya başladık. Çiftçiye verilen destek uygulamalarını Ankara başta olmak üzere çeşitli uygulamalarla anlattık.

Vatandaşın, 'çare belediyeciliği' diyebileceği; vatandaşın derdine çare olabilen ve kaynaklarını vatandaşa yeniden, vatandaş için aktaran yerel yönetim uygulamalarını hep birlikte gerçekleştirdik. Bekleriz ki bu yerel seçimlere bu yerel seçim anlayışının yarıştığı bir şekilde girelim. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı ile CHP belediyeciliğinin yarıştığı bir ortamda girelim istiyoruz. Adaylarımız projelerini yarıştırsın istiyoruz.

31 Mart seçimleri bir yerel seçim. Bunu hatırlatmakta fayda var. Kendi belediyelerinin başarısız olduğunu görenler, bizim belediyelerimizin başarılı olduğunu görenler; onların karşısına aday çıkartmakta zorlananlar ve kendi arasında nasıl yapacaklarına karar veremeyenler bugün yerel seçimleri başka bir havaya sokma gayretindeler. Bir beka tartışmasını tekrar dile getireceklerdir. Ama beka problemi bence kendileridir. Bize beka diye tanıttıkları şey; kendi şirketlerinin devamı, kendi şirketlerinin, kendi çocuklarının bekasıdır…

Vicdanı kör olanlardan, aklı kıtlaşmaya başlayanlardan ve vatandaş sevgisi azalanlardan öğrenecek vatan sevgisi dersimiz yok. Ders almayız, bu konuda ders veririz… Seçimde de yine böyle karşımıza çıkarlarsa, verecek çok dersimiz olduğunu, söyleyecek çok sözümüz olduğunu bilmelerini isterim…

Önce İstanbul'u ve büyükşehirleri kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimini de 2028'de beraber kazanacağız. Türkiye büyük bir değişim ve dönüşümün içinde. Potansiyeli son derece büyük bir ülke. Türkiye'yi büyük bir kalkınma, yeni bir büyüme hamlesiyle buluşturmak zorundayız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Yerel Seçimlerde Beka Tartışması Kendilerinin Sorunu
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Yerel Seçimlerde Beka Tartışması Kendilerinin Sorunu - Son Dakika
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