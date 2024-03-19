CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı ve Bakanların Törenlerde AK Partili Adaylara Oy İstediğini İddia Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı'nın ve Bakanların açılış, anahtar teslimi, temel atma adı altında gerçekleştirdikleri törenlerde AK Partili adaylara oy istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Anayasa'yı çiğneyip hamaset edebiyatıyla partisinin adaylarına oy istiyor. Masrafını devlete ödetiyor. Bakanlar da devletin parasıyla AKP'nin seçim propagandası yapıyor. Müslümanlıktan dem vuranlar, yetim parasını kendileri için kullanmaktan hiç ama hiç sıkılmıyorlar" dedi.
CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı'nın ve Bakanların "açılış", "anahtar teslimi", "temel atma" adı altında gerçekleştirdikleri toplantılarda AKP'li belediye başkan adaylarına oy istediklerini belirterek, vatandaşın vergisiyle yapılan harcamaları eleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi veren Karasu, önergesinde, bakanlıkların ve ilgili kamu kurumlarının bütçeleriyle gerçekleştirilen yatırımlar için "açılış", "toplu açılış", "anahtar teslimi", "temel atma" törenleri düzenlendiğine dikkat çekti. Karasu, yapılan açılışların AK Parti'nin mitingleri için kullanıldığını, mitinge dönüştürülen bu törenlerde muhalefet partilerine haksız itham ve iddialarla saldırılarda bulunulduğunu ifade etti. Bakanların bu süreçte özellikle İstanbul'da açılış adı altında düzenledikleri bu toplantılarda siyasi mesajlara yer verdiklerini hatırlatan Karasu şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Anayasa'yı çiğneyip hamaset edebiyatıyla partisinin adaylarına oy istiyor. Masrafını devlete ödetiyor. Bakanlar da devletin parasıyla AKP'nin seçim propagandası yapıyor. Müslümanlıktan dem vuranlar, yetim parasını kendileri için kullanmaktan hiç ama hiç sıkılmıyorlar. Bazı bakanlar İstanbul'u adeta mesken tuttular, yatıp kalkıp AKP'nin İstanbul adayına oy istiyorlar. Açılışları, AKP mitinglerine ve siyasi şova dönüştürüp bir yandan oy devşirmeye çalışırken, bir yandan da başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerine ağızlarına geleni söylüyorlar. Şikayetini, taleplerini dile getirmek isteyen vatandaşları yaka paça gözaltına aldırıyorlar. Düşün artık milletin yakasından"
"BU TÖRENLER İÇİN YAPILAN HARCAMANIN MİKTARI NEDİR?"
Karasu, soru önergesinde AKP döneminde seçim dönemlerinde yapılan bu tür uygulamaların sıradanlaştığını da belirterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a şu soruları yöneltti:
"Bu uygulamalar hakkında, herhangi bir bakanlıkta ya da bakanlıklarda inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir? Kamu kaynaklarıyla yapılan bu yatırımların, Bakanlıkların bütçesinden düzenlenen törenlerle iktidar partisine oy devşirilmeye yönelik mitinglerle dönüştürülmesi kamu yönetimi ve kamu yönetim ilkelerine uygun mudur? 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren her bir bakanlık ayrı ayrı gösterilmek üzere kaç açılış, toplu açılış, temel atma, anahtar teslimi vb. töreni düzenlenmiştir? Bu yatırımların bakanlıklara göre dağılımı ve bütçesi nedir? Belirtilen her bir açılış, toplu açılış, temel atma, anahtar teslimi vb. töreni için her bir bakanlığın bütçesinden yapılan harcama miktarı nedir? 1 Ocak 2024 tarihinden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde Cumhurbaşkanı'nın katıldığı açılış, temel atma ve anahtar teslimi adı altında gerçekleştirilen törenler hangileridir? Bu törenler için yapılan harcamanın miktarı nedir?"
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