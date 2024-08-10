CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TMO'nun çiftçiyi mağdur ettiğini belirtti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TMO'nun çiftçiyi mağdur ettiğini belirtti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TMO'nun yulaf ve çavdar için fiyat açıklamamasının çiftçiyi tüccara daha ucuza satmaya mecbur bıraktığını söyledi.

10.08.2024 13:08
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yulaf ve çavdar için fiyat açıklamayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftçinin elindeki ürünleri tüccara daha ucuza satmaya mecbur bıraktığını belirterek, "İki kilo yulaf bir bardak çay etmiyor. Bu şekilde çiftçilerin yeniden ürün ekme şansı artık kalmamıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TMO'nun yulaf ve çavdar fiyat vermeyerek çiftçinin mağdur edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı., TMO'nun yulaf ve çavdar fiyat vermeyerek çiftçinin elindeki ürünleri tüccara geçen seneden daha ucuza satmaya mecbur bıraktığını ifade eden Karasu, şunları kaydetti:

"Buğday, arpa fiyatlarını bu yıl utandıklarından olsa gerek bir tweet atarak duyurdular. Yine her yıl hububat fiyatları açıklanırken çavdar, yulaf ve tritikale için de fiyatlar açıklanırdı. Ama bu yıl bunu da yapmadılar ve bu üç ürün için fiyatları açıklamadılar. Yani çavdar, yulaf ve tritikale üreticisi hepten yok sayıldı.

"Çiftçinin kara gün dostu olmak zorundasınız"

Bu yıl da çiftçimizin emeği, alın teri AKP iktidarı tarafından gasp edildi. Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 62, pazarda, markette gerçek rakamlara göre ise yüzde 100'ün üzerinde. Mazotun litresi geçen yıl 19-20 lirayken bugün 45 lira. Yani her şey ateş pahası. Ama bu yıl buğday için geçen yıla göre 1 lira, arpa için ise 25 kuruş zam yapıldı. O da ofisler tarafından buğday alınmayarak, üreticiler tüccarlara yönlendirilerek o zam da çiftçinin elinden alınmış oldu. Daha da acı olaylar yaşanıyor. Bakın, Sivas'ta yulaf eken, çavdar eken çiftçimiz ürünlerini ofislere veremiyor. Çiftçi, ÇKS'ye yulaf ekeceğini ifade etmesine, devletin bunu kabul etmiş olmasına rağmen ürünlerini ofise veremiyorlar. Bu nedenle çiftçiler, ürünlerini tüccara 4 liraya 4,5 liraya satmak zorunda kalıyor. İki kilo yulaf bir bardak çay etmiyor. Bu şekilde çiftçilerin yeniden ürün ekme şansı artık kalmamıştır. Yetkililere defalarca seslendim, bir kez daha seslenmek istiyorum. Siz çiftçinin kara gün dostu olmak zorundasınız. Ofislerin duvarlarında 'Çiftçinin kara gün dostudur' yazıyor. Siz şu anda kara gün dostu değil, çiftçilere en büyük hançeri vuran kurum olmuş durumdasınız. Aklınızı başına alın."

"TMO hala neden yulaf, çavdar ve tritkale için alım fiyatı açıklamadı?"

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Karasu, "Hasat dönemi olmasına karşın TMO'nun hala yulaf, çavdar ve tritikale (buğday ve çavdarın melezi bitki) için alım fiyatını açıklamamasının gerekçesi nedir? Dövize bağlı olarak artan tohum, ilaç, gübre ve mazot başta olmak üzere temel girdi fiyatlarında yüzde 100'ü aşan artışlar olmasına karşın, çiftçileri geçen yılkı fiyatın da altında bir fiyat veren tüccarın eline teslim etmek bakanlığınızın hangi planlamasının ve anlayışının bir ürünüdür?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

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