CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Vergi Adaleti Torba Yasasına Tepki Gösterdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "vergi adaleti" diye tanıtılan torba yasaya, "Teklif, ticareti zor sokacak, konkordato ve iflaslar artacak. Geçinemeyen vatandaşın işsiz kalmasını sağlayacak uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir" diyerek, tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, vergi kanunlarında değişiklik yapılmak üzere TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Demir, "vergi adaleti" diye sunulan kanun teklifinde vatandaşın üzerindeki vergi yükünü azaltacak "bir madde bile olmadığını" belirterek, "Sunulan torba yasa, öncelikle vergi adaleti sağlamayı hedeflememektedir. Çünkü vergi vermeyen kesimlerden vergi almak üzere hazırlanmamıştır. Hali hazırda az ya da çok vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak üzere kurgulanmıştır" dedi.

"Sunulan torba yasa, vergi adaleti sağlamayı hedeflememektedir"

Demir, torba yasa teklifinin ticareti zora sokacağı, konkordato ve iflasların artacağı, işsizlik ve kayıt dışılığı artıracağı uyarısı yaparak, şunları kaydetti:

"Sunulan torba yasa, öncelikle vergi adaleti sağlamayı hedeflememektedir. Çünkü vergi vermeyen kesimlerden vergi almak üzere hazırlanmamıştır. Hali hazırda az ya da çok vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak üzere kurgulanmıştır. Yasa ile etkilenecek olan sektörlerin görüşü alınmadan hazırlanmış ve muhtemelen daha sonra tekrar tekrar değiştirilecektir. Yılların kazanımı olan serbest bölgelerin cazibesi ortadan kaldırılmaktadır. Yıllardır serbest bölgelerde yatırım yapan, ihracata doğruda etkisi bulunan serbest bölgelerdeki vergi avantajının kaldırılması; istihdam ve yatırım kaybı olarak ülkemize geri dönecektir. Ülkemize doğrudan yabancı sermaye gelmediği gibi, çıkışlar ise artmıştır. Birçok sektörde rekabet üstünlüğümüz ortadan kaybolmuştur. Çalışmaya devam eden EYT'lilere sağlanan yüzde 5 prim istisnasının kaldırılması birkaç milyar lira kamu harcaması azaltabilir ancak EYT'lilerin iş gücü piyasasından çekilmesi ve kayıt dışı çalışmayı artırmasından endişe edilmektedir."

"Geçilmeyen köprülere sağlanan garanti ödemeleri meşhurdur"

"Yap işlet devret ve kamu özel iş birliği projeleri bilindiği gibi gidilmeyen yollara, uçulmayan havalimanlarına, geçilmeyen köprülere sağlanan garanti ödemeleri meşhurdur" diyen Demir, yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranının bu şirketler için yüzde 30'a çıkarıldığını hatırlattı. Demir, "Milyarları tek kalemden harcayan iktidar, buradan sadece 557 milyon lira gelir beklemektedir. Ayrıca unutmamak gerekir Türkiye'de bu projeleri yapan 44 şirket var. Bu şirketlerin 37'si 2023'te matrah beyan etmemiş yani zarar etmiş" dedi.

Demir'den yurt dışına çıkış harcına getirilen artışa tepki: "Çok güzel hikayelendirdiler"

Demir, yurt dışına çıkış harcına getirilen artışı da eleştirerek, "Yurt dışına çıkış harcını 150 liradan 500 liraya çıkarıyorlar. Bunu çok güzel hikayelendirdiler! Önce 3 bin lira olarak kamuoyunun tepkisini ölçtüler, sonra bin 500 lira olarak tepki ölçmeye devam ettirdiler. Şimdi 500 lira yapıyorlar. Tam 'davranışsal iktisat' konusu. Merak edenler 'çıpalama' kavramını araştırabilirler" diye konuştu.

"Vergi adaleti sağlamak için ilk önce niyet etmek gerekir"

Vatandaşın geçinemediği ve zor durumda olduğunu vurgulayan Volkan Demir, "Vatandaş geçinememekte ve zor durumdadır. Şirketler, KOBİ'ler, küçük esnaf zor durumdadır. Geçinemeyen vatandaşın şimdi de işsiz kalmasını sağlayacak uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Vergi adaleti sağlamak için ilk önce niyet etmek gerekir. Vergi adaleti torba yasayla olmaz ve bu torba yasada bu niyet yok" ifadesini kullandı.