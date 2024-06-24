CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TÜİK verilerinin incelenmesini önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TÜİK verilerinin incelenmesini önerdi

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmede, kamuoyunun TÜİK'e şüpheyle yaklaştığını ve bu şüphelerdeki haklılık payının yüksek olduğunu belirtti. Karatepe, TÜİK verilerinin şeffaf bir şekilde incelenmesi için akademisyenlerden oluşan bir heyetin oluşturulmasını önerdi.

24.06.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le, yaptıkları görüşmede kamuoyunun TÜİK'e şüpheyle yaklaştığını ve bu şüphelerdeki haklılık payının çok yüksek olduğunu söylediğini ve akademisyenlerle konunun uzmanlarından oluşacak bir heyetin verileri incelemesini önerdiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le uzun bir görüşme gerçekleştiren CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, vatandaşın TÜİK'e güvenmediğini, mahkeme kararına rağmen TÜİK'in elindeki verileri açıklamadığını, bu güvenin sağlanması için akademisyenlerden oluşan bir heyetin TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelemesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın şüphelerinde haklılık payının yüksek olduğunu belirten Karatepe şöyle konuştu:

"TÜİK Sayın Bakanın sorumluluk alanına giren bir kurum. TÜİK'in açıkladığı verilere dair eleştirilerimiz olduğunu, kamuoyunda bu verilere şüpheyle yaklaşıldığını, bu şüphelerde haklılık payının çok yüksek olduğunu ifade ettim. Bu konuda verilerin şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledim. Bu kapsamda tüketici fiyat enflasyonunun hesaplanmasında kullanılan, endekste yer alan 406 maddenin fiyatlarının yayınlanmadığını biliyorsunuz. Bu konuda DİSK'in açmış olduğu bir dava var mahkeme kararı var. Mahkeme bu verilerin yayınlanması yönünde bir karar almış olmasına rağmen TÜİK bizde böyle bir veri yok fiyat verisi yok gibi bir açıklama yaptı. Ben bu konuyu Sayın Bakanın dikkatine sundum. ve şöyle bir öneride bulundum. TÜİK verilerine olan şüphenin, endişenin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir danışma kurulu, hakem kurulu gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından, ilgililerinden bir heyet oluşturun. Bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve kamuoyuna açıklanan veriler konusundaki tereddütlerin ortadan kalkmasına yardımcı olsunlar. Geçmişte bunun çok kısa bir süre uygulandığını biliyoruz ama yeniden bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğinin uygun olduğunu ifade ettim."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TÜİK verilerinin incelenmesini önerdi
Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanı, Yalçın Karatepe, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TÜİK verilerinin incelenmesini önerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TÜİK verilerinin incelenmesini önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement