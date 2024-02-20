CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Askeri Sağlık Sistemi Tekrar Tesis Edilmeli

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Kahraman askerlerimizin, fiziksel ve mental sağlık sorunları, ancak onlarla birlikte eğitim almış, onlarla birlikte muharebe meydanında veya tatbikatlarda omuz omuza görev yapmış doktorlar ile çözülebilir." ifadesini kullandı.

Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında, askeri sağlık sisteminin, geçmiş uygulamalardan alınan dersler çerçevesinde revize edilerek tekrar tesis edilmesinin gerektiğini vurguladı.

Harekat görevlerinde, teröristle mücadele edilirken herhangi bir yaralanmada ilk müdahalenin çok kritik olduğuna dikkati çeken Bağcıoğlu, süratle müdahale edilmesi gereken bu acil durumun "altın saat konsepti" olarak adlandırıldığını kaydetti.

Etkin tıbbi müdahale ve başarı için kurumsal hafıza ve birikime, ayrıca tecrübe ve uzmanlığa ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bağcıoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, SAT, SAS, birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelin bulunduğu birliklerde görev yapacak ihtisasa sahip doktor ve diğer sağlık personelinin yetişmesinin uzun yıllar aldığı bilinmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki uçucu ve uzman yer personelinin sağlık muayeneleri çok özelliklidir. Kahraman askerlerimizin, fiziksel ve mental sağlık sorunları, ancak onlarla birlikte eğitim almış, onlarla birlikte muharebe meydanında veya tatbikatlarda omuz omuza görev yapmış doktorlar ile çözülebilir.

Ayrıca, harekata iştirak eden kahraman askerlerimizin herhangi bir menfi durumda, sağlık hizmetini süratle ve etkinlikle alacaklarını bilmelerinin moral ve motivasyonlarına olumlu katkı sağlayacağı aşikardır. Telafisi mümkün olmayan gelişmelerle karşılaşmadan önce, geçici çözümler yerine, askeri sağlık sistemi, alınan derslerle revize edilerek mutlaka tekrar tesis edilmelidir."