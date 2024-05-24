CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulamalı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de herhangi bir saha sınırlamasına bağlı kalmadan icra etmesi gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu ayrıca, bu yıl planlı zamanında icra edilmeyen Mavi Vatan Tatbikatı'nın da mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

24.05.2024 10:20
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de herhangi bir saha sınırlamasına bağlı kalmadan icra edeceği faaliyetler ile eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulamalı" dedi. Bağcıoğlu, bu yıl planlı zamanında icra edilmeyen Mavi Vatan Tatbikatının da mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Yunanistan'ın savunma stratejisine karşı Türkiye'nin atması gereken adımlara yönelik açıklamada bulundu. Bağcıoğlu Türkiye'nin yapması gerekenleri şöyle belirtti:

"Uluslararası hukuktan doğan haklarını Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de herhangi bir saha sınırlamasına bağlı kalmadan icra edeceği faaliyetler ile eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulamalı.

Ege Denizi'nde 'DORA Boğazı' ve benzeri bölgelerde transit geçiş hakkını kullanarak seyrüsefer serbestisini her şartta sağlamalı.

Bu yıl planlı zamanında icra edilmeyen Mavi Vatan Tatbikatı mutlaka yapılmalı.

Özellikle; Gayri Askeri Statüdeki Adalar (GASA) ve Egemenliği Anlaşmalarla Devredilmemiş Adalar (EGAYDAAK) ile ilgili sorunlar mutlaka gerek basında gerekse uluslararası kuruluşlar nezdinde gündemde tutulmalı.

Araştırma ve sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de mutlaka faaliyet göstermeli."

Türkiye'nin Ege denizi ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için gerekli adımların atılmasının önemini vurgulayan Bağcıoğlu, "Türkiye'nin kararlı ve etkin bir politika izlemesi gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek görevleri yerine getirmeye muktedirdir. İhtiyaç duyulan yürütmenin gerekli siyasi iradeyi gösterebilmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulamalı - Son Dakika

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