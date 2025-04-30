CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, İmamoğlu'na Destek Verdi

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Ne yaparsa yapsınlar, ister yargı yoluyla, ister baskıyla, ister sindirme yöntemiyle, ister tutuklamalarla biz bu yola çıktık, bu yoldan geri dönüşümüz mümkün değil. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Milletin önüne sandık geldiğinde Sayın Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin ilk yapılacak seçimlerinde cumhurbaşkanıdır. Biz de sonuna kadar arkasındayız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'nin İstanbul Başakşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Başakşehir ilçesinde üçüncü mitingin yapılmasının temel sebebi, Kanal İstanbul bölgesinde başlayan imarsız, yasaya aykırı, kentin su havzalarına, tarım topraklarına karşı girişilmiş olan imar hareketlerine tepki amacıyla seçildi. Bölgede değişik incelemeler yaptık, bölge insanlarıyla bir araya geldik. Havzada, Sazlıdere Barajı'nın etrafındaki çalışmaları yerinden takip ettik" ifadesini kullandı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Sayın İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepkiyi en yüksek seviyede tutma iddiasındayız"

"Hafta içi İstanbul'da, hafta sonu Anadolu'nun bir ilinde miting yapıyoruz. Bu hafta cumartesi günü Konya'da miting yapacağız. Sonra Van olacak, İzmir olacak. İstanbul'da haftaya belki bir CHP'li belediyenin bulunduğu ilçede miting yapacağız. Temel amacımız, hassasiyetimizi aşağıya düşürmeden, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna toplumsal tepkiyi en yüksek seviyede tutma iddiasındayız. Türkiye'de milletin önüne hızla bir erken seçim sandığının gelmesi ve Türkiye'nin bu yönetim anlayışından kurtulması, bir an önce demokratik, adil, adaletle yönetilen bir ülkeye dönüşmesidir. Çünkü adaletle yönetilmeyen bir ülkede, ekonomik anlamda ciddi bedeller ödüyoruz, fakirleşiyoruz, milli gelirimizde azalma oluyor, ekonomimizde daralma meydana geliyor. Çözüm milletin ta kendisi. Hem sandığın milletin önüne gelmesini, hem de İstanbul'un seçilmiş muhafızı Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce serbest kalması en büyük amacımız.

"Biz bu yola çıktık"

Bu mitingleri de bunun kamuoyuyla paylaşılması ve sesimizin gür çıkması açısından bir araç olarak görüyoruz. Şunu bilsin iktidar, Milletin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun göstermiş olduğu cumhurbaşkanı adayına olan teveccühü artarak devam ediyor. Ne yaparsa yapsınlar, ister yargı yoluyla, ister baskıyla, ister sindirme yöntemiyle, ister tutuklamalarla biz bu yola çıktık, bu yoldan geri dönüşümüz mümkün değil. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Tutuklu yapsanız da serbest de bıraksanız da ne yaparsanız yapın, milletin önüne sandık geldiğinde Sayın Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin ilk yapılacak seçimlerinde cumhurbaşkanıdır. Biz de sonuna kadar arkasındayız."