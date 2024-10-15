CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten İstanbul Valisi Gül'e: "israf ve Şatafat Hariç Her Şeye Uygulanan Tasarruf Tedbiri Kisvesini Bırakın"

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(İSTANBUL) - Okullarda temizlik çalışması yapmaları engellenen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İstanbul Valisi Davut Gül tarafından hedef alınmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten tepki geldi. Vali Gül'e "İsraf ve şatafat hariç her şeye uygulanan tasarruf tedbiri kisvesini bırakın" diye seslenen Zeybek, "2023 Sayıştay denetim raporunda usulsüz kaynak aktarımı yaptığı ortaya çıkan MEB'in 'kaynaklarını' neden çocuklarımızın okul hijyenine aktaramadığını açıklayın! Sınıfları velilerin sildiği, devlet okullarının giderlerini karşılamak için 'kayıt ücreti' ve 'aidat' gibi uygulamalara gittiği bir düzlemde hala siyaset peşindesiniz, hala iftira peşindesiniz." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından temizlik personelinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan soruna ilişkin yerel yönetimler harekete geçti. Şişli Belediyesi 27 Eylül'den itibaren tüm okullara temizlik ve hijyen malzemesi de sağlamaya başladı. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Şişli'deki tüm okullarımıza, Temizlik Şefliğimizden talep edilmesi durumunda temizlik hizmeti desteği sağlamaya hazırız. Yine Şişli'deki tüm okullarımıza bugünden itibaren, temizlik malzemesi desteği de sağlamaya başladık" ifadesini kullanmıştı.

"Veliler okulları temizliyor, olacak iş değil"

Ancak aradan geçen sürede Milli Eğitim Şişli İlçe Müdürlüğü'nden herhangi bir temizlik talebi gelmedi. Şahan, bu durumu belediye meclisi toplantısında, AKP'li meclis üyelerine yanıt verirken "Veliler okulları temizliyor, olacak iş değil. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık" diyerek eleştirdi.

Vali Davut Gül, sert karşılık verdi

İstanbul Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığım süre içerisinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdim - göstermekteyim. Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamaları, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletimizin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim" diyen Gül, şunları söyledi:

"18 bin 465 temizlik personeli var"

"İstanbul'umuzda toplam 3.963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18 bin 465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler. Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler."

Şahan, okul temizleyen veli fotoğrafı ile yanıt verdi

Vali Gül'ün, Şahan'ın belediyecilik anlayışını da hedef alan açıklamasına yanıt da sosyal medya üzerinden geldi. Okul temizliği yapan velilerin fotoğrafını paylaşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizden takdir beklerken sitem duymak bizi üzdü. Ben de seçilmiş bir kamu yöneticisi olarak belirtmek isterim ki milli eğitimimiz de belediyelerimiz de devletin kurumlarıdır. Hepimizin amacı evlatlarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Sizi bilgilendirmemiş olabilirler fakat bu fotoğraf, Şişli'de velilerin temizlik yaptığı bir okuldan… Biz kamu hizmetinin nasıl verildiğini görmek için yurttaşımıza bakıyoruz. Yurttaş, devletin aynasıdır. Bu fotoğrafla gördüğümüz ise okulu temizlemek zorunda kalan velilerdir."

Zeybek: "İyiliğe karşı mücadele olmaz, iyilik için mücadele olur"

Vali Gül'ün açıklamalarına bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten geldi. Vali Gül'e "İsraf ve şatafat hariç her şeye uygulanan tasarruf tedbiri kisvesini bırakın" diye seslenen Zeybek, "2023 Sayıştay denetim raporunda usülsüz kaynak aktarımı yaptığı ortaya çıkan MEB'in 'kaynaklarını' neden çocuklarımızın okul hijyenine aktaramadığını açıklayın. Sınıfları velilerin sildiği, devlet okullarının giderlerini karşılamak için 'kayıt ücreti' ve 'aidat' gibi uygulamalara gittiği bir düzlemde hala siyaset peşindesiniz, hala iftira peşindesiniz" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından "İyiliğe karşı mücadele olmaz, iyilik için mücadele olur" başlıklı bir açıklama paylaşan Zeybek, şunları söyledi:

"Sayın Davut Gül, devletin valisi olarak doğruları söylemekle yükümlüsünüz. Siyasi bir eksenin tarafı ya da bertarafıymışçasına hareket edemezsiniz. Mülki idare amiri, adı üstünde, mülkün devletin amiridir. her zaman tarafsız olmak zorundadır.

"Siyasi hırsla bezenmiş bu kavganın tek kaybedeni geleceğimiz olan çocuklardır, bilesiniz!"

Şişli Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Bir Öğün Bizden projesinden 15.630 çocuğumuz faydalanmıştır. Şişli'deki 52 okulun 40'ına temizlik malzemesi dağıtılmıştır. Tüm okulların boya badana ve peyzaj düzenlemeleri üstlenilmiştir. Çocukların eğitim alanlarını, öğrenme alanlarını bile temizleyemediğiniz yetmiyormuşcasına, hiçbir siyasi çıkar gözetmeden, hiçbir şey beklemeden okullara destek çıkmaya çalışan belediyelerimizin önüne taş koyuyorsunuz. Siyasi hırsla bezenmiş bu kavganın tek kaybedeni geleceğimiz olan çocuklardır, bilesiniz!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu zihniyetin kurban olarak belirlediği çocukları ve gençleri korumaya ve kollamaya devam edecek. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'a atmış olduğu bu adımlardan ötürü teşekkürlerimi sunuyor; başarılar diliyorum."

Özgür Çelik: Beslenme verdiğimiz çocuklar, başka ülkelerin çocuğu değil, bu memleketin çocukları

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de dün akşam bir açıklama yaparak, "Kamu kurumları birbirinin rakibi değildir. Bu tartışmaların yeri sosyal medya, öznesi de valiler olmamalıdır. CHP'li bir belediye, okulları temizlediğinde ancak bundan mutlu olmak gerekir. Bir teşekkürü geçtik, niye okulları temizliyorsunuz, neden çocuklara beslenme veriyorsunuz diye neredeyse suçlu ilan ediliyoruz" demişti. Çelik, konuyla ilgili şu görüşlere yer vermişti:

"Beslenme verdiğimiz çocuklar, başka ülkelerin çocuğu değil, bu memleketin çocukları. Temizlediğimiz okullar bu ülkenin okulları. Salgın hastalıkları engellemek, evlatlarımızın sağlığını korumak ve güzel ortamlarda ders yapmasını sağlamaktan başka gayemiz yok. Sayıları size ulaştıranların kim olduğunu bilmiyoruz, ancak bizdekiler farklı, doğru bilgilendirme yapayım:

Beslenme saati ile on binlerce çocuğa destek sağlıyoruz. Her ay yüz bin haneye süt ulaştırıyoruz. Sadece İBB eli ile yüz bin üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Yüzlerce okulun temizliğini belediyelerimiz eliyle yapıyoruz. Yönetimde olduğumuz ilçelerde okulların hemen hemen tamamının bakım ve onarım işlerini belediyelerimiz yapıyor. Biz bu çalışmaları halkımızın faydasına yapıyoruz. Halkın parasını, halk için, evlatlarımız için kullanıyoruz.

"İstanbul Valisi siyasi tartışmalara girmemeli. Hele bir siyasi parti diliyle hiç yorum yapmamalı"

Ancak yine hatırlatayım, bu konuların yeri sosyal medya olmamalı, İstanbul Valisi siyasi tartışmalara girmemeli. Hele bir siyasi parti diliyle hiç yorum yapmamalı! Dilerseniz size detaylı olarak çalışmalarımızı yüz yüze anlatabiliriz."