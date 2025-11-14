CHP Genel Başkanı Özel'den İbb İddianamesi Değerlendirmesi: "Eğer O Paraları Biz Yeseydik, Ak Parti Bize İlişmezdi" - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel'den İbb İddianamesi Değerlendirmesi: "Eğer O Paraları Biz Yeseydik, Ak Parti Bize İlişmezdi"

14.11.2025 10:14
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İddianamesine ilişkin olarak, "Kör kuruş para bulunamadı. Ne Ekrem Başkan’a ne de sisteme aktarıldığı söylenen paralar somut olarak ortaya konulabildi. Eğer o paraları biz yeseydik, AK Parti bize ilişmezdi. O paraları yesen iktidara tehdit değilsin. O paraları hizmete çevirince iktidara tehdit oluyorsun. İstanbul'a sen hiç yurt yapma, 17 tane yurt yapalım biz. Sen hiç kreş yapma, 78 tane kreş açalım biz. Parayı sistemin içinde elimizi sürmeden hizmete çevirme suçundan yargılanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karar gazetesinin İstanbul'daki ofisini ziyaret etti. Özel burada gazetenin yazarlarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İBB iddianamesi sorulan Özel, iddialara ilişkin bir kanıt bulunmadığını ifade ederek, "Kör kuruş para bulunamadı. Ne Ekrem Başkan'a ne de sisteme aktarıldığı söylenen paralar somut olarak ortaya konulabildi. Eğer o paraları biz yeseydik, AK Parti bize ilişmezdi. O paraları yesen iktidara tehdit değilsin. O paraları hizmete çevirince iktidara tehdit oluyorsun. İstanbul'a sen hiç yurt yapma, 17 tane yurt yapalım biz. Sen hiç kreş yapma, 78 tane kreş açalım biz. Parayı sistemin içinde elimizi sürmeden hizmete çevirme suçundan yargılanıyoruz" dedi.

"CHP'nin çözmesi gereken tek sorun alanı halen çözülmekte zorlandığı ev kadınları"

CHP'nin gelir ve eğitim düzeyi düşük yerlerde birinci parti olmaya başladığını ifade eden Özel, "CHP'nin düşük gelir seviyesindeki hızlı oy artışı, emeklilerde yüzde 52 mesela. Hızlı oy artışı… Şu anda CHP'nin çözmesi gereken tek sorun alanı halen çözülmekte zorlandığı ev kadınları. Ev kadınlarında ve AK Parti döneminde istihdam edilmiş devlet memurlarında zorluğumuz var. Onun dışındaki tüm seçmen segmentlerinde iyi gidiyoruz. Bu da partiyi sen ne yaparsan yap zaten mecburen merkeze çekiyor. Partinin sol refleksleri ile merkezdeki ihtiyaçlar örtüştü. Bizim siyasetimizle sosyal yardımların, yoksullukla mücadelenin en iyi yapılacağı yer artık merkez" dedi.

"İyisi AK Parti'den, kötüsü devletten gibi bir hal var"

AK Parti'yi de eleştiren Özel, "Benim AK Parti siyasetinde en konforlu bulduğum ve en itiraz ettiğim alan şu: Oslo görüşmelerini devlete yaptırıp duble yolları kendileri yapıyor. Ben bu süreçte duble yolu yapanların İmralı ziyaretini de yapmasını bekliyorum veya İmralı konusunda da durumu netleştirmesini. İyisi AK Parti'den, kötüsü devletten gibi bir hal var" diye konuştu.

Süreç değerlendirmesi: "Şu andaki durumun bile bir kazanım olduğunu düşünüyorum"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyona ve sürece ilişkin konuşan Özel, "Şu andaki durumun bile bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ben mesela bu süreçte ümit ederim ki Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerimizin yapılacak cenaze törenlerine DEM'li temsilciler katılsınlar" İfadesini kullandı.

Türkiye'nin hava gücü kapasitesinin zayıfladığını da vurgulayan Özel, "Hava filosuna 14 yıldır yeni yeni uçak katılmadı. Son 25 yılda ise yalnızca 20 adet F-16 tedarik edilebildi. Bu perişan bir durum. F-35 kalkıp 6 mil öteden bana doğru uçuyorsa ve ben onu görmüyorsam bu kötü bir şeydir. Buna hemen engel olmak lazım" dedi.

"NATO'da sözü çiğnemeyecek bir ülke olmayı savunuyorum"

Son olarak Türkiye'nin dış politikasını da yorumlayan Özel, "Bütün komşularla iyi ilişkileri, doğru ittifakları, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin bir parçası yapmayı, NATO'da sözü çiğnemeyecek bir ülke olmayı savunuyorum. Ama aynı zamanda Rusya'yla iyi komşuluk ilişkilerini, Çin'le stratejik ilişkiler geliştirmeyi de önemsiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

