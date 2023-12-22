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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den şehit askerler için taziye mesajı
22.12.2023 - 23:11,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Irak, Dış Politika, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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