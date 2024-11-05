CHP Genel Başkanı Özel'den şehit Deniz Teğmen Öz için taziye mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda şehit olan Teğmenimiz Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.