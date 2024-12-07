CHP Genel Başkanı Özel, TMMOB Maden Mühendisleri Odasının etkinliğinde konuştu Açıklaması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını en efektif, en doğru şekilde, doğayı en az tahrif ederek, en çok kamu yararına kullanmak için madenlerin işletilmesi gerekir. Bu işletmeyi yapacak ve kararları verecek olanlar da en başta maden mühendisleridir." dedi.

Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odasınca bir otelde düzenlenen Dünya Madenciler Günü etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada geçmişte kendisine Madenciliğe Hizmet Ödülü verildiğine değinen Özel, bu sektöre katkı sağlayan meslek örgütleriyle güçlü bağı olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında şehit olan işçileri anan Özel, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında verilen sözler halen yerine getirilmedi" diye konuştu.

Özel, "Bizim Soma'da 301 şehidimiz değil, 303 şehidimiz var. Arkadaşlarının haklarını korumak için kurulan Bağımsız Maden İş, Ankara ile Soma arasında mekik dokurken kendisi de madenci olan kurucu başkanları Tahir Çetin'i ve babası da madende ölmüş olan Ali Faik İnter'i trafik kazasında kaybettik. Süleyman Soylu onları Ankara'ya sokmayıp 3 gün tuttu. 3 gün uykusuz dönerken trafik kazasında öldüler." ifadelerini kullandı.

Soma'da ölen madencilerin herkese, madenciler ve emekçilerin örgütlenerek, birlikte hareket etmesinin gerekliliğini öğrettiğini aktaran Özel, Türkiye'de 2079 maden işçisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Madenciliğin, doğaya zarar vermeden, kamu yararı gözetilerek yapılması gerektiğine dikkati çeken Özel, "Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını en efektif, en doğru şekilde, doğayı en az tahrif ederek, en çok kamu yararına kullanmak için madenlerin işletilmesi gerekir. Bu işletmeyi yapacak ve kararları verecek olanlar da en başta maden mühendisleridir." dedi.

Özel, maden mühendisleriyle bu güzel gecede bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Hep acıyı paylaşmak değil bazen böyle güzel günleri de paylaşmak lazım. Ama bu kadar çok acının yaşandığı bir ülkede de o acıları, o yaşananları, o hataları hatırlamadan ve maden mühendislerinin yapabilecekleri katkıyı görünür kılmadan bir şeyler söylemek yeterli olmazdı." diye konuştu.