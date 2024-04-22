CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından bir video yayınladı. Videoda, Özel'in çocuklarla olan görüntülerine yer verildi. Özel, videoya; '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun' notunu düştü. Videoda; 23 Nisan şarkılarına ve Özgür Özel'in çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.

22.04.2024 22:01
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından bir video yayınladı. Videoda, Özel'in çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle X hesabından bir video yayınladı. Özel, videoya; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" notunu düştü.

Videoda; 23 Nisan şarkılarına ve Özgür Özel'in çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video yayınladı - Son Dakika
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