CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu\'nu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.
Özgür Özel, bugün yapılan Gelecek Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Davutoğlu'nu tebrik etti.
Özel'in bu akşam X hesabından yayınladığı mesaj şöyle:
"Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu tebrik ediyorum."
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