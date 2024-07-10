CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz'ı anarak özgür dünyaya olan mücadeleyi vurguladı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gezi'de düşlerinden tekmelediğiniz Ali İsmail'in düşlediği özgür dünyayı birlikte kurmak için mücadele ediyoruz. Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında. Onu asla unutmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve eli sopalı kişiler tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 11'inci ölüm yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel, "Gezi'de düşlerinden tekmelediğiniz Ali İsmail'in düşlediği özgür dünyayı birlikte kurmak için mücadele ediyoruz. Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında. Onu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.