CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Yerel Seçim Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Yerel Seçim Ziyaretlerine Devam Ediyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ve Alanya'da yerel seçimler sonrası hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdi. Özel, Alanya'da parti örgütüyle bir araya gelirken, ilçe başkanı Bülent Kandemir ile de görüştü. Özel, Alanya'nın önemine değinerek partinin başarısını vurguladı.

18.10.2024 15:48  Güncelleme: 16:13
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANTALYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da CHP Alanya İlçe Başkanlığı ve Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP lideri Özel'in yerel seçimler ardından başladığı hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Özel bu kapsamda, Antalya ve  Alanya'ya geldi.

Antalya ziyareti boyunca Özel'e; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, genel başkan yardımcıları ve Antalya milletvekilleri eşlik etti.

Özel'in Alanya'daki ilk durağı, partisinin ilçe başkanlığı oldu. Özel burada CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve parti örgütüyle bir araya geldi.

Bülent Kandemir: "Baba ocağında Genel Başkanımızı ağırlıyoruz"

Alanya İl Başkanı Kandemir, şöyle konuştu:

"Bugün bizim için çok gurur verici bir gün. Baba ocağında Genel Başkanımızı ağırlıyoruz. Genel Başkanıma Ankara'ya gidip bir söz vermiştim. 'Bize güvenirseniz Alanya Belediye Başkanlığını Cumhuriyet tarihinde ilk defa yerel seçimde alıp size teslim edeceğiz' demiştim. Sözümü yerine getirebildiğim için çok mutluyum."

Özgür Özel: "Atatürk'ün kurduğu partinin bayrağının Alanya Kalesi'nden hiçbir zaman inmemesini ümit ediyorum"

Özel, CHP Alanya İl Başkanlığı'nda şunları söyledi:

"Alanya'nın benim açımdan farklı bir önemi var. 1980 Darbesi'nden sonra en yüksek aldığımız oy yüzde 22,2. Alanya'da her iki kişiden birinin oyunu alarak seçimi kazandığımızı gördük. Bu fevkalade memnuniyet verici bir şeydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bayrağının Alanya Kalesi'nden hiçbir zaman inmemesini, bundan sonra hep birinci parti olmamızı ümit ediyorum."

Özel, ardından Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Özel'i makamında ağırladı. Özel, Çelik'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Osman Tarık Özçelik: "Bizim enkazı bile götürmüşler, enkaz bile bulamadık"

Özçelik, şunları söyledi:

"Alanya'da hep beraber çalışarak sizlerin de desteğiyle 74 yıl sonra ilk defa CHP'yi kazandırdık. Bu bana büyük bir gurur verdi. Her yerde 'enkaz devraldık' denilir. Bizim enkazı bile götürmüşler, enkaz bile bulamadık. Önümüzdeki Mart- Nisan ayından itibaren Alanya'yı hakettiği yere getireceğiz."

Özgür Özel: "Kimsenin işine son vermeyerek önemli bir yükü sırtlandınız"

CHP Lideri Özel de şöyle konuştu:

"Siz bize mahcup olmadınız biz partimize mahcup olmadık. İlk kez Alanya kalesinde altı oklu bayrak asıldı. Bu hepimiz için gurur verici. Partizanlık yapmadığımızın ve yapmayacağımızın sözünü bir kez daha verelim. İhtiyacın çok üstünde bir personel yoğunluğu var ama herkes aile geçindiriyor. Kimsenin işine son vermeyerek önemli bir yükü sırtlandınız. 1.1 milyar gibi yani devlet borcu gibi bir borçla karşı karşıya. Burada Türkiye'ye gelen turistin yüzde 15'i, Antalya'ya gelen turistin yüzde 30'unu ağırlıyorsunuz. Bu borca rağmen kreşler, yollar, Halk Kart, Halk Market hizmetleri yapılmış."

CHP Lideri Özel, son olarak Alanya Kalesi'ni ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Yerel Seçim Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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