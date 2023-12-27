CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk\'ün Ankara\'ya gelişinin 104\'üncü yılında anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılı dolayısıyla; "Mütevazı bir kenti, Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği cumhuriyet başkentine dönüştüren Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılında saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılı dolayısıyla bugün X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Mütevazı bir kenti, Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği cumhuriyet başkentine dönüştüren Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılında saygıyla anıyorum."