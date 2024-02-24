CHP Genel Başkanı Özgür Özel Berat Kandili\'ni kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla X hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum."