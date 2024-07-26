CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da Temaslarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi ve aşure dağıttı. Ardından Osmangazi ve Nilüfer Belediyelerini ziyaret etti.

26.07.2024 19:21  Güncelleme: 20:14
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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cuma namazını Bursa Ulucami'nde kıldıktan sonra vatandaşlara bir araya geldi. İkram için hazırlanan aşureyi yurttaşlara dağıtan CHP Lideri Özel daha sonra Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı'na geçti. İlçe örgütü üyeleri ile gündeme ilişkin sohbetlerde bulunan Özel, ardından Osmangazi ve Nilüfer Belediyelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'daki temasları devam ediyor. Cuma namazını Bursa Ulucami'nde kılan CHP Lideri yurttaşlarla bir araya geldi. Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıtan Özel, CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti üyeleri ile gündeme ilişkin sohbetler gerçekleştiren Özel'in bir sonraki durağı Osmangazi Belediye Başkanlığı oldu. Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret eden Özel Aydın'dan aldığı bilgiler üzerine şöyle konuştu

"Tebrik ediyoruz. Ben hem ilçe başkanımızı, ilçe yönetimini tebrik ediyorum. Tüm milletvekillerimizi, geçmiş dönem milletvekillerimizi tebrik ediyorum katkıları için. Çok eski bir dostum olan Erkan üçüncü adaylığında Osmangazi'yi aldı. Üçüncüde bu iş oldu, iki kez kaybetmişti. Seçim kaybedilince insanın morali bozuluyor ama emek boşa gitmiyor. Çok mutluyuz o açıdan."

CHP' lideri Özel'in bir sonraki durağı ise Nilüfer Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i makamında ziyaret eden Özel, Nilüfer ilçesinde yapılan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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