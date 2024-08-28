CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'CHP'de bir sorun, çekişme, tartışma yok'

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gömeç Belediyesi'nde; "CHP'de bir sorun, çekişme, tartışma yok. İktidar medyası her gece CHP konuşmak istiyor. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuşuz. Bu şartlarda birbirimizle uğraşırsak millet der ki, 'Bunlar iktidar bile olsa içerideki tartışma bitmeyecek'. Ama şu kadar net ki partide 81 il başkanı tüzük çalışıyor. Tam bir mutabakat ve muhteşem bir uyum. Bütün ilçelerimizle, delegelerimizle, belediye başkanlarımızla etle tırnak gibiyiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkan belediyelere ziyaretlerini sürdürüyor. Özel, Balıkesir programının ikinci gününde CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'nı ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, PM üyeleri, CHP Balıkesir İl Başkanı Eren Köybaşı eşlik etti.

Özel, bu ziyaretlerin ardından Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Özel, şunları söyledi:

"Melih Bağcı'nın cebindeki anahtar, belediyenin kasasının ya da kapısının anahtarı değil. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki CHP'nin iktidarının anahtarı. Onlar iyi yönetecekler, örgütümüzle uyumlu çalışacaklar, vatandaşın beklentilerini karşılayacaklar ve sonunda CHP'nin geneldeki iktidarının kapısını aralayacak.

"Yenilgilerden ders almak değil, zaferi olgunlukla taşıma sınavıdır"

Yerel seçim öncesi dediler ki, 'Anadolu Ajansı sizi vermiyor.' Atatürk'ün cepheden haber versin diye kurduğu ajans bizim haberlerimizi çok kısıtlı ve fevkalade maksatlı kısaltarak çok içeriksiz verdi, canları sağ olsun. TRT AKP'nin kanalı olmuş, onlara 31 Mart akşamı bir sürprizim var dedim. 31 Mart akşamı büyük bir zafer kazanacağımız doğru belirlediğimiz adaylarla, önceden yaptığımız anketlerle, sahadaki takiplerimizle zaten görülüyordu. Partiler kriz anlarını yönetmek için önceden tedbir alırlar. Çünkü Anadolu Ajansı farkı 25 puan gösteriyor, moraller bozulacak, seçimin sonucunun da biraz sıkıntılı olacağı anketlerde görülüyor, partide şöyle SMS'ler hazırlanıyordu: 'Gelecek haberler ne olursa olsun, seçimi açık farkla kaybettiğimiz iddia edilse de bunlara inanmayın, moralinizi bozmayın, sandıkların başından ayrılmayın.'

Bu sefer de bir hazırlık yapıyoruz akşama. 'Nasıl bir SMS hazırlayalım, kaçta gitsin' dediler. Dedim ki sandıklar batıda kapanıp üstünden 1 saat geçtikten sonra sandık görevlilerine şu mesaj gitsin: 'Birazdan çok iyi haberler alacaksınız, sakın sandıkların başını bırakmayın. Son imzalı tutanağı teslim edene kadar görevinizin başında olun. Sizler bizim demokrasi kahramanlarımızsınız.' Yeterince kaybetmeyi öğrendik, her yenilgiden bir ders çıkardık ama kaybetmekten de bıktık. Artık kazanmayı öğrenmenin zamanıdır. Bundan sonra yenilgilerden ders almak değil, zaferi olgunlukla taşıma sınavıdır.

"Halka hizmet etmek yerine kendi yakın çevrelerine hizmet eden anlayıştan Balıkesir bıkmıştı, gereğini yaptı"

Gömeç Belediyesi'nin elbette sorunları var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yıllarca AKP'deydi. Enkaz, borç, faiz devrettiler, bir de bunun üstüne üstümüze gelerek çalıştırmamaya çalışıyorlar. Ama bu körfezin arıtma sorununu da, su sorununu da çözeceğiz. Tayyip Bey diyordu ya, 'CHP çöptür, çukurdur', vallahi AKP'den Balıkesir Belediyesi'ni devraldık, büyükşehirin yetkisinde olan körfezin arıtması yok. Ben de tutup 'AKP şudur, budur' deyip o pislikleri sıralamayacağım ama deyim yerindeyse ekonomik olarak da proje olarak da vizyon olarak da bir enkaz devraldık. Yönetemeyen, yönetme kabiliyeti olmayan, kamu varlıklarını bölüşülecek ganimet sayan, halka hizmet etmek yerine kendi yakın çevrelerine hizmet eden anlayıştan Balıkesir bıkmıştı, gereğini yaptı.

"Bütün ilçelerimizle, delegelerimizle, belediye başkanlarımızla etle tırnak gibiyiz"

CHP'de bir sorun, çekişme, tartışma yok. İktidar medyası her gece CHP konuşmak istiyor. Çok az sayıda, şimdi partili olduğunu öğrendiğimiz, sosyal medyadan bizlere hakaret eden, güya parti içinde bir hizbi temsil eden... 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş, 47 yıl sonra öyle bir zafer kazanmışız ki Avrupa ve dünyanın yerel yönetimlerde en güçlü partisi ve Avrupa'nın en yüksek oy alan sosyal demokrat partisi olmuş ama biz kavga edecekmişiz. Bu şartlarda birbirimizle uğraşırsak millet der ki, 'Bunlar iktidar bile olsa içerideki tartışma bitmeyecek'. Ama şu kadar net ki partide 81 il başkanı tüzük çalışıyor. Tam bir mutabakat ve muhteşem bir uyum. Bütün ilçelerimizle, delegelerimizle, belediye başkanlarımızla etle tırnak gibiyiz."