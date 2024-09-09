Özgür Özel, CHP'nin 101. Yıl Dönümünde Ailelerle Buluştu - Son Dakika
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Özgür Özel, CHP'nin 101. Yıl Dönümünde Ailelerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında, farklı kesimlerden mağdur ailelerle bir araya geldi. Özel, annelerin gözyaşının renginin önemsiz olduğunu vurgulayarak, her annenin gözündeki yaşın hepimizin içine akan bir yaş olduğunu belirtti.

09.09.2024 18:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında, toplumun farklı kesimlerinden ailelerle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkan Özel, partinin 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında, farklı kesimlerden mağdur ailelerle CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeği programında bir araya geldi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Özel'in programda yaptığı konuşmada, annelerin gözyaşının renginin olmadığına dikkati çektiği belirtilerek, şu ifadelerine yer verildi:

"Annenin Kürt olması, Türk olması, annenin Alevi olması, Sünni olması, doğudan, batıdan olması, kültürünün başka olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bir annenin gözünde yaş varsa o yaş hepimizin içine akan bir yaştır. Annenin kimliğinden, evladın kimliğinden, suçun ve suçlunun kimliğinden, failin kimliğinden bağımsız, o akan yaş annenin gözünün yaşı, hepimizin yüreğini dağlayan birer damla olarak içimize akmaktadır."

Davetlilerle ilgilenen Özel'in, hatıra fotoğrafı çektirdiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, CHP'nin 101. Yıl Dönümünde Ailelerle Buluştu - Son Dakika

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