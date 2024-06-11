CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde vergide adalet talebini dile getirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde vergide adalet talebini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne iadei ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir buçuk saat süren görüşmesinde "vergide adalet" talebi de gündeme geldi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özel görüşmede, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu vurgulayarak adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis’in çalıştırılmasını teklif etti.

11.06.2024 20:26
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne iadei ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir buçuk saat süren görüşmesinde "vergide adalet" talebi de gündeme geldi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özel görüşmede, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu vurgulayarak adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'in çalıştırılmasını teklif etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki tarihi görüşmenin ardından ANKA Haber Ajansı'nın CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete temmuzda ara zam talebi, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, çay ve hububat fiyatlarının üreticinin beklentilerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiği gibi pek çok ekonomik konuyu dile getirdi.

Özel ayrıca, atanmayan öğretmenler ve özel okul öğretmenlerinin sorunları ile staj ve çıraklık mağdurlarının sıkıntılarını da Cumhurbaşkanı'na aktararak çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la emeklilerin sorunları üzerine de konuşan Özel'in emeklilikte kademe bekleyenlerin durumu ile kira yardımı sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını da görüşmede gündeme getirdiği öğrenildi.

Vergide adalet talebi için ortak yasal çalışma önerisi

Görüşmede Özel'in yurttaşın ekonomik taleplerinin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirttiğini kaydeden kaynaklar, CHP Genel Başkanı'nın vergide adalet talebini de dile getirdiğini ifade etti. Buna göre Özel, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'in çalıştırılmasını teklif etti. Özel'in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde dile getirdiği ifade edildi. Alınan bilgiye göre Özel, bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği de bildirildi.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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