CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Babalar Günü kutlaması

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İnsanca bir yaşam sürebilmeleri ve evlatlarının hayallerine kavuştuklarını görebilmeleri ümidiyle tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "İnsanca bir yaşam sürebilmeleri ve evlatlarının hayallerine kavuştuklarını görebilmeleri ümidiyle tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" paylaşımını yaptı.