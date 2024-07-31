CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Genco Erkal için başsağlığı mesajı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaşamını yitiren usta tiyatrocu Genco Erkal için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum"