CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Donald Trump\'a yönelik suikast girişimini kınadı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak, "Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında yapılan suikast girişimini kınadı. Özel, "Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum. Suikast girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.