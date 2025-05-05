CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziksel saldırıyı kabul etmediklerini belirterek, "Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Bu saldırının sadece bireye değil; memleketin huzuruna yapıldığını bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Balcıoğlu, CHP lideri Özel'in TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninden ayrılırken uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin olarak, "Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Biz, her zaman sağduyunun, barışın ve hukuk düzeninin yanında durduk. Bugün de aynı yerdeyiz. Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu saldırının sadece bireye değil; memleketin huzuruna yapıldığını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.