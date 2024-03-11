CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu: " İsrail'e bir şey söyleceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin."
CHP lideri Özel, İstanbul Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama rağmen Türkiye ile ticaretinin misli ile arttığını söyledi. Özgür Özel şöyle konuştu:
"Siz bir yandan Filistin'de yaşananlara göz yaşı dökeceksiniz, bir yandan yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin siyaset arkadaşlarınızın, destekçilerinizin gemileri İsrail'le Türkiye limanları arasında mekik dokuyacak... Afrika ülkeleri karasularını İsrail ticaretine kapatmışken, Çin'den gelen gemiler 20 günde alacakları yolu bazı ülkelerin tepkisi yüzünden 40 günde almak zorunda kalıyorken, Filistin'i dilinden düşürmeyenlerin İsrail ile yapılan ticareti misli ile arttırmasını, daha dün akşam saatlerinde Türkiye'den çimento taşıyan gemiler ayrıldı. Gübre taşıyan gemiler ayrıldı ki, gübre dediğinizin aslında patlayıcı yapımında da kullanılabilen bir madde olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. İğneden ipliğe kargo gemileri ayrıldı ve bir yandan da Filistin'de zulüm sürüyor. Biz de buradan Recep Tayyip Erdoğan'a eğer İsrail'e bir şey söyleyeceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Bu ramazan mübarek günde İsrail'deki zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin"
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Erdoğan'a İsrail çağrısı - Son Dakika
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ni ziyaret etti. Özkan, MESAM'ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ile görüşerek, partisinin kültür dünyasına ilişkin projelerini aktardı ve Ergül'ün taleplerini dinledi. Ayrıca, yapay zekanın siyasetteki kullanımına değinen Özkan, İstanbul'un sorunlarının çözümü için Anadolu'ya yapılacak yatırımlarla sanayi nüfusunun kademeli olarak taşınması gerektiğini belirtti.
BAĞDAT, 11 Mart 2024 (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan pazarlar Ramazan ayı hazırlıkları nedeniyle hareketlilik kazandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 520 lira ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. ve V.A, tutuklandı.
Niğde'de merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda köpek dövüştürdükleri belirlenen 81 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplamda 533 bin 275 lira ceza kesildi ve ele geçirilen iki köpek barınağa teslim edildi.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemediklerini bildirdi. Saral, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine tepki gösterdi ve adaletin dışına çıkılmamasını istedi. Ayrıca, hakemlerin baskı altına alınmaması ve ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurguladı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem ağını 32 kilometre daha genişleterek toplamda 89 kilometreye çıkartacaklarını açıkladı. Yeni hatlar arasında Üniversite-Görükle-Kurtuluş ve Çalı-Demirtaş metro hatları da bulunuyor.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti. Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, hazırlayacakları etkinliklerle tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde ramazan ayını yaşamasına katkı sunacaklarını ifade etti.
Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) tarafından düzenlenen 'Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması' ve '3. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmalarda, 'Denizlerimizdeki Göçmen Türler' temasıyla deniz canlılarının tehdit altında olduğuna dikkat çekildi. İstanbul'da yapılan törende, deniz biyolojik çeşitliliğini etkileyen yabancı türler hakkında bir konuşma yapıldı. Yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan eserler belirlendi. Programın ana sponsoru DJI tarafından katılımcılara atölye çalışması düzenlendi. Yarışmaların jüri üyeleri arasında SUFOD Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Evirgen, yapımcı Akın Bağcılar, Bengiz Özdereli, Lütfü Tanrıöver, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Murathan Yıldız ve DJI Türkiye Marka Müdürü Müjde Ding yer aldı.
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Aliyev ile Ressam Vedat Arar'ın birlikte hazırladığı 'Dünden Bugüne Adım Adım' sergisi, Primemall Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergide yer alan farklı stillerdeki resimler, sanatçıların yaşam tecrübelerini ve duygularını yansıtmaktadır. Sergi, 14 Nisan tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?