CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Erdoğan'a İsrail çağrısı

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu: " İsrail'e bir şey söyleceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin."

CHP lideri Özel, İstanbul Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama rağmen Türkiye ile ticaretinin misli ile arttığını söyledi. Özgür Özel şöyle konuştu:

"Siz bir yandan Filistin'de yaşananlara göz yaşı dökeceksiniz, bir yandan yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin siyaset arkadaşlarınızın, destekçilerinizin gemileri İsrail'le Türkiye limanları arasında mekik dokuyacak... Afrika ülkeleri karasularını İsrail ticaretine kapatmışken, Çin'den gelen gemiler 20 günde alacakları yolu bazı ülkelerin tepkisi yüzünden 40 günde almak zorunda kalıyorken, Filistin'i dilinden düşürmeyenlerin İsrail ile yapılan ticareti misli ile arttırmasını, daha dün akşam saatlerinde Türkiye'den çimento taşıyan gemiler ayrıldı. Gübre taşıyan gemiler ayrıldı ki, gübre dediğinizin aslında patlayıcı yapımında da kullanılabilen bir madde olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. İğneden ipliğe kargo gemileri ayrıldı ve bir yandan da Filistin'de zulüm sürüyor. Biz de buradan Recep Tayyip Erdoğan'a eğer İsrail'e bir şey söyleyeceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Bu ramazan mübarek günde İsrail'deki zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin"