CHP Genel Başkanı Özgür Özel Erikli Baba Cemevi'nde Aşure Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Erikli Baba Cemevi'nde Aşure Dağıttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytinburnu'ndaki Erikli Baba Cemevi'nde aşure dağıttı. Konuşmasında Alevilerin cemevleri ile ilgili taleplerine destek veren Özel, eşitlik ilkesinin hayata geçene kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

21.07.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erikli Baba Cemevi'nde aşure dağıttı.

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi ziyaretinde konuşan Özel, muharrem ayı dolayısıyla Kerbela'da yaşanan acılara değinerek, "Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'a, Sivas'a; Gazi'den Gezi'ye, yaşanan acıların sonuçlarını yüreklerine gömen, acılarını unutmayan ama yüreklerinde insan sevgisini büyütenlerle birlikteyiz." dedi.

Özel, Alevilerin cemevleri ile ilgili taleplerinin yıllardır ortada olduğunu belirterek, "Bu ülkede anayasaya göre her yurttaş eşitken, Sünni bir yurttaşın ibadethanesi, camilerin her ihtiyacı karşılanırken aynı vergiyi ödeyen, vergi verirken eşit ama hizmet alırken eşit olmayan Alevi yurttaşlarımızın ibadethaneleri, cemevleri devlet nezdinde ibadethane kabul edilip, camiye ne yapılıyorsa cemevine de aynısı yapılacağı güne kadar bu talebinizin sonuna kadar arkasındayız." ifadesini kullandı.

Aydınlık, çağdaşlık ve laiklikten yana tavır almaları gerektiğini vurgulayan Özel, anayasada yazan eşitlik ilkesi gerçekten hayata geçene kadar mücadele edeceklerini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Kürtlerle Türkler eşittir. Kürtler 'eşit hissetmiyorum' diyorsa o hissedene kadar eşit anayasal yurttaşlık için, Aleviler 'eşit hissetmiyorum' diyorsa senin demenle eşit olmayacak. 'Ben eşitim, ayrımcılığa tabii tutulmuyorum, ötekileştirilmiyorum, şeytanlaştırılmıyorum, birileri kayrılırken ben bir kenarda dezavantajlı bir grup olarak devletin kontrolüne sanki himaye edilirmiş gibi tecrit edilmiyorum, ben eşitim' dedikleri güne kadar Alevilerin eşitliği için hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizin yolunuz bizim yolumuzdur. Sizin aşkınız, bizim aşkımızdır ve Pir Sultan'ın dediği gibi, 'kim dönerse dönsün, siz yolunuzda yürüdükçe' yolunuzdan bu kardeşiniz de dönmeyecektir."

Özgür Özel, Madımak Otel utanç müzesi oluncaya, cemevlerini yasal ibadethane, Alevileri hiç tartışmasız şekilde tam ve eşit yurttaşlar yapana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Özel, Erikli Baba Cemevi Dedesi Binali Doğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara aşure ikram etti.

Programa, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Erikli Baba Cemevi Başkanı Dursun Aydoğdu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Özgür Özel, Erikli, Baba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel Erikli Baba Cemevi'nde Aşure Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’ndaki petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında kalan mühendisin cansız bedenine ulaşıldı. Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında kalan mühendisin cansız bedenine ulaşıldı.
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:32 Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 17:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Erikli Baba Cemevi'nde Aşure Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement