CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için düzenlenen hayır yemeğine katıldı

(MANİSA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Haziran'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen hayır yemeğine katıldı, ardından kabir ziyaretinde bulundu.

Zeyrek'in vefatının ardından düzenlenen hayır yemeği, Şehzadeler ilçesindeki Aşçı Mehmet isimli esnaf tarafından verildi. Yemeğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve vatandaşlar katıldı.

Özel, hayır yemeğinin ardından Hatuniye Camii'nde cuma namazı kıldı. Daha sonra 1. Çatal Asri Mezarlığı'na geçen Özel, burada Ferdi Zeyrek'in kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretine Özel ve beraberindeki isimlerin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.

Kabir başında yapılan duaların ardından CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki isimler, Zeyrek'in mezarına karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki isimler mezarlık ziyaretinin ardında Zeyrek'in evine giderek eşi Nurcan Zeyrek'e taziyede bulundu.