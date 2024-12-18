CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı\'nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya geldi. Özel, Odabaşı'nın belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

18.12.2024 18:22  Güncelleme: 18:24
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı makamında ziyaret etti.

CHP lideri Özgür Özel, bugün Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya geldi. Özgür Özel'e ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP MYK üyesi Saniye Barut, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, parti yöneticileri ile il ve ilçe parti temsilcileri eşlik etti.

Gölbaşı Belediyesi önünde Özgür Özel'i karşılayan Yakup Odabaşı, Özel ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşme sırasında Başkan Odabaşı, Gölbaşı'nı tanıtan bir video sunumu yaptı ve ilçede hayata geçirilen projeler ile planlanan çalışmalara ilişkin konuklarına detaylı bilgi verdi.

Başkan Odabaşı, "Sayın Genel Başkanımızı Gölbaşı'nda ağırlamaktan büyük onur duyduk. İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi paylaşımı yapma fırsatımız oldu. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özel ise ilçedeki çalışmaları dolayısıyla Odabaşı'nı tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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