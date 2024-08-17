CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı. Özel, etkinliklerde konuşma yaparak, Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin önemine vurgu yaptı ve birlik, beraberlik mesajları verdi.
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17.08.2024 23:20:47. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'ne katıldı - Son Dakika
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