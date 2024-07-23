CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yılını kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlik ve hoşgörünün merkezi Hatayımızın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü kutluyor, 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyerek konuya yaklaşımını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i saygıyla anıyorum."