Özgür Özel, Haymana Belediyesi'nin Kadınlar Lokali'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haymana Belediyesi'nin düzenlediği iftar programının ardından belediyenin Kadınlar Lokali'ni ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Burada 10 yıldır atanamadığını söyleyen bir öğretmenle sohbet eden Özel, "Şimdi 1 milyon 55 bin atanmamış öğretmen var Türkiye'de. Biz parti programına şöyle yazdık: Şu anda Türkiye'de 100 bin tane vekil öğretmen var ya o 100 bin öğretmenin yerine 100 bin öğretmen atamasını ilk geldiğimizde yapacağız. Sonra da her yıl peyderpey yapacağız. Mesela kapalı köy okullarını açacağız, taşımalı eğitimi bitireceğiz. Bugün üç harfli marketler var ya onlarda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha çok öğretmen çalışıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Haymana'da Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen Çiftçiler Buluşması İftar Programı'na katıldı. Özel'e burada; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Adnan Beker eşlik etti.

İftar programının ardından CHP Lideri Özel, ABB Başkanı Yavaş ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile birlikte 10 Mart 2025'te açılışı gerçekleştirilen Hayme Ana Kadınlar Lokali'ni ziyaret ederek burada kadınlarla bir araya geldi. Yurttaşlar burada Özel ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Hayamana Belediye Başkanı Koç, kırsaldan merkeze gelen kadınların yaz sıcağında ve kış soğuğunda arabanın içinde eşlerini beklediklerini, lokale bu sebeple ihtiyaç olduğunu belirtti. Koç şöyle konuştu:

"Biz gelir gelmez Kadınlar Lokalimizi yaptık. Kadınlar Lokali'nde yeme-içmemiz ücretsiz çünkü bir vefa borcumuz var kadınlarımıza. Burayı şu anda aktif olarak kullanıyorlar. En büyük mutluluklarımızdan birisi burası oldu bizim için. Şu anda kadınlarımızdan dolayı aklımız arkamızda değil, gidecekleri bir kapı var."

"Ekrem Başkan'ın arkasında durmanız bizi çok mutlu ediyor, sizinle gurur duyuyoruz"

Lokalin çok iyi düşünülmüş bir proje olduğunu belirten Özel, Koç'tan lokale ilişkin bilgi aldı.

Özel beraberindeki heyetle birlikte lokaldeki kadınlarla sohbet etti ve çay içti. Bir vatandaş Özel'e, "Özellikle Ekrem Başkan'ın arkasında durmanız ve Bolu Belediye Başkanımıza da sahip çıkmanız biz anneleri, benim çevremdeki kadınları inanılmaz derece mutlu ediyor ve rahatlatıyor. Sizinle gurur duyuyoruz."

"Yemin kilosu 18 lira ben sütü 20 liradan satıyorum"

Haymana'da süt üreticiliği yapan Feramuz Coşkun, süt üreticilerinin yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

"Ülkemizde süt üretimi yapmak çok zor durumda çünkü sütü satacak hiçbir yerimiz yok. Konya bölgesine satıyoruz, Ankara'da alan yok. Bu bölgede 20 liradan veriyoruz. Yemin torbası 850 lirayı geçti. Kilosu 18 lira. Ben sütü 20 liraya satıyorum. Bu bölgede de kimse 20'nin üstünde satıyorum diyemez. Diyorsa benim çiftliğim var gelsin, beraber satalım."

Özel çiğ süt yem parite hesabının nasıl yapıldığını anlatarak "Sizin bu fiyatla normalde yapılmaz. Sen bir umut belki düzelir diye hayvana bakıyorsun" diye konuştu.

"Bugün üç harfli marketler var ya onlarda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha çok öğretmen çalışıyor"

10 yıldır atanamadığını belirten bir öğretmenin Özel'e görüşlerini sorması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Tayyip Bey geldiğinde 60 bin öğretmen vardı atanmamış. Rahmetli Ecevit'e diyordu ki 'Madem atamayacaktın, ne okuttun be adam?' Şimdi 1 milyon 55 bin atanmamış öğretmen var Türkiye'de. Biz parti programına şöyle yazdık: Şu anda Türkiye'de 100 bin tane vekil öğretmen var ya o 100 bin öğretmenin yerine 100 bin öğretmen atamasını ilk geldiğimizde yapacağız. Bu büyük bir rakam şimdikilerin yaptığına göre. Sonra da her yıl peyderpey yapacağız. Mesela kapalı köy okullarını açacağız, taşımalı eğitimi bitireceğiz. Ama tabii 1 milyonu eritmek de kolay iş değil. Bugün üç harfli marketler var ya onlarda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha çok öğretmen çalışıyor. Bir de esas kontenjanların sınırlamak lazım."

Özel, daha sonra kendisini televizyonda izlediğini söyleyen ilkokul öğrencileriyle sohbet etti, öğrencilere okuma pratiği yaptırdı.