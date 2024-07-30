CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'daki Katliamı Kınadı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'daki Katliamı Kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Dedeoğulları ailesinden yedi kişinin öldürüldüğü saldırının yıl dönümünde katliamı kınayarak, yaşamını yitirenleri anma ve adaletin sağlanması çağrısı yaptı.

30.07.2024 20:09
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Konya'da Dedeoğulları ailesinden yedi kişinin öldürüldüğü saldırının yıl dönümünde katliamı kınıyor, yaşamını yitirenleri rahmetle anıyorum. Yargılama sürecine siyasetin gölgesi düşürülmemeli, tüm sorumlular ortaya çıkarılmalı ve adalet tecelli etmelidir" dedi.

Konya'nın Meram ilçesinde 12 Mayıs 2021 tarihinde, Keleş ve Çalık aileleri tarafından saldırıya uğrayan ve durumu güvenlik güçlerine bildirmelerine rağmen tedbir alınmadığı için Dedeoğulları ailesinden yedi kişi, 30 Temmuz 2021'de tetikçi Mehmet Altun tarafından katledilmişti.

Olayın yıl dönümünde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Konya'da Dedeoğulları ailesinden yedi kişinin öldürüldüğü saldırının yıl dönümünde katliamı kınıyor, yaşamını yitirenleri rahmetle anıyorum. Yargılama sürecine siyasetin gölgesi düşürülmemeli, tüm sorumlular ortaya çıkarılmalı ve adalet tecelli etmelidir."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

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