CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının düğün törenine katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının düğün törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba\'nın danışmanının düğün törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Gaffar Çiçek ve Melisa Yavaşoğlu çiftinin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

22.06.2024 23:11  Güncelleme: 23:12
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(MALATYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Gaffar Çiçek ve Melisa Yavaşoğlu çiftinin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

Genel Başkan Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Gaffar Çiçek ve Melisa Yavaşoğlu çiftinin düğün törenine katıldı. Özel, nikah şahitliği yaptı.

Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kıydı.

Özel, şunları söyledi:

"Bu iki pırlanta gibi güzel insanın birbirlerine ömür boyunca çok güzel bir yaşam vaat ettiklerini şimdiden görüyorum. Şimdi el ele tutuştular. Bu, iki aile arasında bir köprü. Biz bu köprü üzerinden çok güzel haberler alacağız. İyi, kötü günleri olacak. Ama artık bu vakitten sonra iki aile tek olacak. İki ailenin birer evladının iki ailenin de ortak evlatlarını onlarıa müjdeleyecekleri günleri ümit ediyoruz. Biz prensip olarak kimsenin ne zaman ne kadar kaç çocuk yapacağına karışmıyoruz. Ama Gaffar ile Melisa gibi bu ikisinin çocuklarının herhalde Malatya'da Veli Ağbaba'yı geçerler kesin. Ömrümüz boyunca iyi haberlerini alalım. Bu iki güzel insanın yolu, bahtı açık olsun. İkisine de mutluluklar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının düğün törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının düğün törenine katıldı - Son Dakika
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